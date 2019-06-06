İsrail’de ilk eşcinsel bakan

İsrail’de erken genel seçim süreciyle birlikte hakkındaki yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle zor günler yaşayan sağcı Başbakan Binyamin Netanyahu, kabinede yaptığı değişiklikle çıkış arayışında. Aşırı sağcı koalisyon ortağıyla arası bozulan, ayrıca diğer koalisyon ortağı Yeni Sağ partisinden Adalet Bakanı Ayelet Shaked’i de son seçimlerde yeterli oyu alamadığı için görevden alan Netanyahu, kabinede değişikliğe gitti.

Netanyahu Shaked’den boşalan Adalet Bakanlığı’na, kendi partisi Likud’dan Amir Ohana’yı atadı. Netanyahu ailesiyle yakınlığı bilinen Ohana, İsrail tarihinde bakanlık koltuğuna gelen ilk açık eşçinsel. Netanyahu’nun bu adımla, hem ülkede geleneksel LGBT Onur Yürüyüşü öncesi bu cepheden oylarını artırmak hem de hakkındaki yolsuzluk soruşturmasını sürdüren savcılığa karşı elini güçlendirme arayışında olduğu yorumları dikkat çekiyor.