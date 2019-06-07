Avrupa, mültecilere kapıyı kapattı

NATO Parlamenter Asamblesi (NATO PA) Bahar Genel Kurulu’na sunulan “Sınır Güvenliği” raporunda yer alan bilgilere göre 2015’te 1 milyondan fazla göçmen Türkiye ve Kuzey Afrika üzerinden Avrupa’ya geçerken Türkiye ve Libya ile yapılan anlaşmalar ve alınan güvenlik önlemleri sonucu bu sayı 2018’de 113 bine kadar düştü. Alınan “sınır güvenliği” önlemleri birçok mültecinin yaşamına da mal oldu. 2018 yılında deniz yoluyla Avrupa’ya geçmeye çalışan her 18 mülteciden biri boğularak yaşamını yitirdi.

Soru işaretleri var

Slovakya’nın başkenti Bratislava’de geçen hafta sonu yapılan NATO PA Bahar Genel Kurulu toplantısında NATO PA’nın İngiliz Lordlar Kamarası üyesi Thomas Michael Jopling tarafından hazırlanan “Sınır Güvenliği” raporu kabul edildi. Raporda NATO’nun sınır güvenliğinde doğrudan rol oynamadığı, ancak sınırlardaki siyasi ve güvenlik gelişmelerinden etkilendiği belirtilirken sınır güvenliği için alınan önlemlerin temel haklar ve insan hakları alanlarında soru işaretleri doğurduğuna dikkat çekildi.

Raporda, mülteci krizinin zirve noktasına ulaştığı 2015 yılında Türkiye’nin de içinde bulunduğu Doğu Akdeniz rotasından 885 bin, Libya ve Tunus’un da içinde bulunduğu Orta Akdeniz rotasından 153 bin olmak üzere 1 milyondan fazla mültecinin Avrupa’ya ulaştığı belirtilirken, AB ile Türkiye’nin 2016’da üzerinde uzlaştığı mülteci mutabakatı ve İtalya’nın Libya ile yaptığı anlaşmalar sonucunda mülteci akışının büyük ölçüde durduğuna dikkat çekildi.

52 bini Türkiye’den...

2018’de 52 bin mülteci Türkiye üzerinden geçerek Avrupa’ya ulaştı. Orta Akdeniz rotası üzerinden ise 23 bin mülteci Avrupa’ya geçti ve sayı 113 binde kaldı. NATO gemilerinin de AB’nin dış sınırlarını korumak için görev yapan Frontex gemileriyle Ege’de mülteci geçişini kontrol altında tutmak için görev aldığı kaydedilen raporda, “Avrupa’ya geçiş sayıları kriz öncesindeki seviyelere dönmüş durumda. Ancak Avrupa’nın benzer ölçekte büyüklükte bir krize hazırlıklı olup olmadığı belirsiz” tespiti yapıldı.