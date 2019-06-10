Notre-Dame'da kaskla ibadet yapılacak

Notre-Dame 15 Nisan’daki yangından bu yana ilk defa ‘Sunağın kutsanması’ ibadeti için açılacak. Katedralin kardinali Patrick Chauvet, ibadetle ilgili yaptığı açıklamasında 15-16 Haziran’da ibadet etmek için katedrale gelenlerin kask takma zorunluluğu olacağını ifade ederek, "Notre-Dame'ın ön avlusunda küçük bir de marian kutsal alanı kurulacak, bu sığınak bir rahibin var olacağı bir çadırdan oluşan misafirperver bir yer olacak. Mumlar yakılıp çiçeklerin koyulacağı bir yer olacak" dedi.

İki ay önce 15 Nisan'da çatı katında çıkan yangın sonucu katedral oldukça büyük hasar görmüştü.