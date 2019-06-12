Çernobil'de 'g-string'li poza tepki: Saygı gösterin!

İzlenme rekorları kıran Çernobil dizisi, Ukrayna’daki nükleer felaketin 1986’da yaşandığı Pripyat kentine turist akınına yol açtı. Bölgeyi ziyaret edenlerin yüzde 30 ila 40 oranında arttığı belirtilirken, Instagram’da paylaşılan bazı fotoğraflar da tepki çekti.

SENARİST AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI



Son olarak bir kadının, kimyasal koruyucu giysisini g-stringini gösterecek şekilde giyerek verdiği pozun ardından, dizinin yazarı Craig Mazin’den tepki geldi. Mazin Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Çernobil dizisinin, yasaklı bölgeye yönelik bir turizm akınına ilham vermiş olması harika. Ama evet, ortalıkta dolaşan fotoğrafları gördüm. Eğer ziyaret edecekseniz, lütfen orada korkunç bir trajedi yaşandığını hatırlayın. Acı çeken ve fedakarlık yapan herkese saygı duyacak şekilde davranın” dedi.

Duvar'da yer alan habere göre beş bölümlük mini dizinin dünya çapında büyük ilgiyle izlenmesinin ardından Pripyat kenti, burada çekilen fotoğraflarını Instagram’da paylaşmak isteyenlerin akınına uğramıştı. Bununla birlikte, kazanın yaşandığı alan 1990’ların sonundan bu yana ‘turizm’e açık. Bölgede ziyaretçilerin giriş-çıkışları sırasında radyasyon ölçümleri yapılıyor, turistler ölçüme göre bazen kimyasal koruyucu giysi giymek durumunda kalıyor.