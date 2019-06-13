Rusya: İdlib'de koordinatları Türkiye verdi, Rus uçakları vurdu

Suriye’nin İdlib vilayetinde bu sabah üç Türk askerinin yaralandığı hava saldırısı konusunda Rusya Savunma Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Rusya, söz konusu hava saldırısının El Nusra’yı hedeflediğini, Türkiye’nin isteği ve Türkiye’nin verdiği koordinatlarla düzenlendiğini açıkladı. Saldırıda, Türkiye’nin gözlem noktasına havan topu atan militanların hedef alındığı belirtildi.

‘TÜRKİYE’YE SALDIRANLARI VURDUK’

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus Hava Kuvvetleri, Türk tarafının verdiği koordinatları kullanarak, dört hava saldırısı düzenledi. Bunun sonucunda, çok sayıda militan ve Türk gözlem noktasına havan topu atmak için kullandıkları mevziler imha edildi” denildi.

Açıklamada, bu adımın ‘El Nusra ile müttefik grupların, ateşkes anlaşmasına rağmen Türk ordusunun gözlem noktasına saldırı düzenlemesine karşı’ atıldığı vurgulandı.

Ankara’dan yapılan açıklamada, söz konusu saldırının Suriye hükümetinin kontrolündeki bölgeden düzenlendiği belirtilmişti. Milli Savunma Bakanlığı “Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur” açıklaması yaparken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rusya’dan Suriye ordusuna daha fazla baskı yapmasını beklediklerini söyleyerek, “Saldırılar devam ederse gerekeni yaparız” demişti. (Gazete Duvar)