Brexit yanlıları Avrupa Parlamentosu'nda çalınan marşa sırt döndü

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni dönemi İngiliz Brexit partisinden 29 milletvekilinin Avrupa marşı okunduğu sırada sırtını dönerek Avrupa'yı protesto etmesiyle başladı.

AP Genel Kurulu, mayıs ayında düzenlenen seçimlerin ardından Fransa'nın Strazburg kentinde ilk kez toplandı.

İŞÇİ PARTİSİ'DEN TEPKİ

Açılış oturumunda, İngiltere'deki Brexit Partisi'nden 29 milletvekili Avrupa marşı olarak bilinenBeethoven'ın 'Ode to Joy' eseri çalınırken sırtlarını döndü.Milletvekillerinin marş çalınırken arkasını dönmesi tepkiye yol açtı.

İngiliz İşçi Partisi'nden David Lammy, Brexit Partisi üyelerini "İngiltere'yi dünyadan soyutlamak için ellerinden gelenin en iyisini yapmakla" suçladı.

Bu arada Liberal Demokratlar da "Brexit'i durdurun" yazılı tişörtlerle Parlamento'ya geldi.

Yeni Avrupa Parlamenterlerinin yarın AP'nin yeni başkanını seçmek için oy kullanması bekleniyor.