Demokratlardan Trump'a "vergi beyannamesi" davası

ABD Başkanı Donald Trump ile Demokrat Partililer arasında yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Demokratlar’ın Trump’ın son 6 yıllık vergi beyannamesini kapsayan belgelerin paylaşılması için Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve (IRS) Vergi Dairesi Başkanı Charles Rettig aleyhine Washington’da bölge İdare Mahkemesi’ne bir davanın açtığı belirtildi.

Temsilciler Meclisi'nde yılbaşından bu yana çoğunluğu elde eden Demokratların ABD Başkanı Donald Trump üzerindeki baskısı giderek artırıyor. Demokrat Partililer, Başkan Trump'ın son 6 yıllık vergi beyannamelerinin tam dökümünü talep ederek kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşılmasını talep ediyor. Demokratlar, IRS'nin başkanlık denetim programını nasıl yönettiğini anlamak için Trump’ın vergi beyannamelerine erişmeleri gerektiğini savunuyor. Öte yandan Hazine Bakanlığı Washington da açılan davanın meşru haklı bir talep olmadığını savundu.

ABD’de Başkan adayları kampanya döneminde açıklamaları beklenen vergi beyannamesini Trump bugüne kadar kamuoyuna açıklamadı. Trump, 1969-1974 yılları arasında görev yapan Amerika Birleşik Devletlerinin 37. ABD Başkanı Richard Nixon'dan bu yana, vergi beyannamesini açıklamayan ilk başkan olduğu belirtiliyor.

Trump, Mayıs ayında vergi beyannameleri gündeme geldiğinde, “Bu ülkemiz tarihindeki en üst düzey başkanlık tacizi!" şeklinde bir tweet atmıştı.