Timsahlar 2 yaşındaki çocuğu yedi

Timsahlar Kamboçya’da ailesinin timsah çiftliğinde gezinen 2 yaşındaki kız çocuğunu canlı canlı yedi.

Independent Türkçe'nin haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Siem Reap şehrinde bulunan timsah çiftliğinde oyun oynamak için evi terk eden Rom Roath Neary’den bir daha haber alınamadı.

Yerel polis timsahların çocuğu yediğini ve babanın timsahların yanında sadece çocuğun iskeletini bulduğunu söyledi.

Polis olayın yaşandığı sırada çocuğun yeni doğum yapmış annesiyle evde tek başına bulunduğunu ve kadının yenidoğanla ilgilendiği sırada küçük kızın ortadan kaybolduğunu belirtti.

Olay hakkında soruşturma başlatan polis ailelere timsah çiftliklerinde çocuklarını tehlikeden uzak tutma çağrısında bulundu.

Kamboçya’nın özellikle Siem Reap şehrinde timsahların et ve derileri için bunların çiftçiliğini yapmak yaygın bir uygulama.