Tutankamon büstüne servet

Mısır’ın, “çalıntı” olduğunu iddia ederek satılmamasını ve iade edilmesini talep ettiği Firavun Tutankamon büstü, Christie’s Müzayeden Evi’nin önceki gün düzenlediği açık artırmada 4.75 milyon sterline (33.5 milyon lira) satıldı.

Britanya’nın başkenti Londra’da düzenlenen açık artırmanın yapıldığı müzayede evinin kapısında, 20’ye yakın kişi, “Mısır’ın tarihi satılık değildir” yazılı pankartla büstün satılmasını protesto etti. 3 bin yılı aşkın geçmişi olan, 28 santimetre boyundaki büstü kimin satın aldığı açıklanmazken, müzayede evi yetkilileri, büstün öngörülen bir fiyata alıcı bulduğunu söyledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı, büstün 1970’lerde Karnak Tapınağı’ndan çalındığını iddia ederek satılmamasını ve iadesini istemişti. Christie’s ise “Bu büst bir soruşturmanın parçası değil, hiçbir zaman da olmadı” diyerek bu talebi reddetmişti. 3 bin yılı aşkın süre önce, 19 yaşında hayatını kaybeden Tutankamon’un mezarı 1922’de bulunmuştu.