Putin’den Libya uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den, Ortadoğu’da süren iç savaşlar ve tüm bölgedeki cihatçı militanların hareketine ilişkin önemli bir çıkış geldi. Önceki gün yaptığı Roma ziyaretinde, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ortak bir basın açıklaması yapan Putin, “Suriye’nin İdlib bölgesinden militanların Libya’ya sızdığının gözlemlendiğini” bildirdi.



‘NATO başlattı’

Eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi’nin uluslararası bir operasyon sonucunda devrilmesinin ardından istikrarın sağlanamadığı Libya’da son dönemde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Feyyaz el Saraj liderliğindeki Ulusal Uzlaşı Hükümeti’ne (UUH) bağlı güçler ile Tobruk merkezli, Halife Hafter komutasındaki Libya Ulusal Ordusu arasındaki savaş kızışmış durumda.

Libya’da olayların başlangıcında NATO kararının olduğunu belirten Putin, “Avrupa uçakları Libya’yı bombaladı. Sonucu ortada, Libya’nın devlet sistemi yok edildi” ifadelerini kullandı. Rusya’nın Saraj ve Hafter cephesi ile eşit ilişkilere sahip olduğunu kaydeden Putin, Suriye’de gerilimin merkezi olan İdlib bölgesinden militanların Libya’ya sızdığının gözlemlendiğini de vurguladı. Rus lider, “Bu beni endişelendiriyor. Hepimiz için bir tehdit, çünkü bu militanlar Libya’dan istediği her yere geçebilir” şeklinde konuştu.



Mısır, Hafter tarafında

Bu arada, yaklaşık üç ay önce Trablus’u almak üzere operasyon başlatan, geçen hafta ise Ankara’yı “Radikal İslamcı güçlerle işbirliği halindeki Saraj hükümetine insansız hava araçları ve askeri olarak yardım etmekle” suçlayarak tehdit eden Hafter cephesine Mısır’dan destek geldi. Kahire’den yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bir telefon görüşmesi yaparak Libya ve Sudan’daki gelişmeleri değerlendirdikleri bildirildi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre Sisi, Trump’a Libya’da Halife Hafter’i desteklediğini söyledi.

Öte yandan, geçen salı Trablus yakınlarındaki bir göçmen merkezine Hafter’e bağlı güçler tarafından düzenlendiği iddia edilen hava saldırısıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi’nin karar alamamasının ABD’nin Tobruk güçlerine desteği anlamına geldiği yorumu yapıldı. AFP’ye konuşan Paris merkezli düşünce kuruluşu IRIS’ten Karim Bitar, “Trump yönetimi ve onun Körfez’deki müttefikleri, Hafter’in sert yöntemlerine ve otoriter ajandasına tam destek sunmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü ise Libya’da son üç ayda devam eden operasyon sonucunda en az 1000 kişinin yaşamını yitirdiğini 5 bin kişinin de yaralandığını bildirdi.