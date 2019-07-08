ABD medyasında yer alan haberlere göre Epstein, New York’ta tutuklandı. Bugün hâkim karşısına çıkacak olan milyarder hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara ilişkin iddiaları içeriyor. 66 yaşındaki Epstein, 2008’de suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış, 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.
Milyarder işadamına tacizden tutuklama
ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein cinsel saldırı suçundan tutuklandı Kaynak: ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein cinsel saldırı suçundan tutuklandı
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Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 09:28