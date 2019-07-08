Milyarder işadamına tacizden tutuklama

ABD medyasında yer alan haberlere göre Epstein, New York’ta tutuklandı. Bugün hâkim karşısına çıkacak olan milyarder hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara ilişkin iddiaları içeriyor. 66 yaşındaki Epstein, 2008’de suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış, 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.