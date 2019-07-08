Milyarder işadamına tacizden tutuklama

ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein cinsel saldırı suçundan tutuklandı Kaynak: ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein cinsel saldırı suçundan tutuklandı
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 8 Temmuz 2019 Pazartesi, 09:28

ABD medyasında yer alan haberlere göre Epstein, New York’ta tutuklandı. Bugün hâkim karşısına çıkacak olan milyarder hakkındaki son soruşturma reşit olmayan kızlara ilişkin iddiaları içeriyor. 66 yaşındaki Epstein, 2008’de suçlu olduğunu kabul ederek, savcılık makamı ile anlaşmış, 13 ay hapisle cezalandırılmıştı.

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