RTÜK'ten kanallara ceza yağmuru... 'Ahlaki yozlaşma' gerekçe gösterildi: 3 diziye idari para cezası!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri gerekçesiyle üç televizyon kanalına idari para cezası verdi. RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, izleyici şikayetleri ve ilgili mevzuat kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda, “Güller ve Günahlar”, “Kıskanmak” ve “Nur Viral ile Sen İstersen” adlı yapımlara ceza uygulanmasına karar verildi.

“AHLAKİ YOZLAŞMA” GEREKÇESİYLE CEZA

Üst Kurul toplantısında, Kanal D’de yayımlanan “Güller ve Günahlar” dizisinin 8 Kasım 2025 tarihli bölümüyle ilgili RTÜK İletişim Merkezi’ne ulaşan çok sayıda izleyici şikayeti ele alındı. Dizide yer alan bazı sahne ve diyalogların çarpık ilişkileri normalleştirdiği ve ahlaki yozlaşmaya yol açtığı değerlendirildi. Bu kapsamda Kanal D’ye, 6112 sayılı Kanun’un “Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz” hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle idari para cezası verildi.





“GENÇ İZLEYİCİLERE KÖTÜ ÖRNEK” DEĞERLENDİRMESİ

NOW televizyonunda yayımlanan “Kıskanmak” dizisi de Üst Kurul gündemine alındı. Diziye ilişkin şikayetlerde, bazı sahne ve temaların aile kurumunu zedelediği, genç izleyicilere kötü örnek oluşturduğu ve şiddeti meşrulaştırdığı belirtildi. RTÜK, aile içi çatışma, husumet ve şiddetin sıradanlaştırıldığı yönündeki değerlendirmeler doğrultusunda NOW televizyonuna idari para cezası uygulanmasına karar verdi.





“ÇARPIK VE YOZLAŞMIŞ İLİŞKİLER” VURGUSU

Toplantıda STAR TV’de yayımlanan “Nur Viral ile Sen İstersen” adlı kuşak program da incelendi. Programda bazı çarpık, marjinal ve yozlaşmış ilişkilerin reyting unsuru haline getirildiği, bunun da değer erozyonuna yol açtığı yönünde Üst Kurula çok sayıda şikayet ulaştığı ifade edildi. Bu gerekçelerle STAR TV’ye de idari para cezası verildi.



