Ünlü spiker kadınların etek altından fotoğraf çekerken yakalandı

Dünyanın neresinde olursa olsun, kadına şiddet bitmek bilmiyor… Kadınlara tacizin ve akıllı telefonlarla kadınları toplu taşımada ya da mağazalardaki soyunma kabinlerinde uygunsuz fotoğraflarını çeken sapıkların son dönemde sayıca arttığı Güney Kore’de mide bulandıran bir olay, ünlü bir spikerin sonu oldu.

Güney Kore’nin popüler kanallarından SBS’nin ana haber bültenlerini sunan 55 yaşındaki Kim Sung-joon dün gece sapıklık yaparken yakalandı. Seul’deki Yeongdeungpo Ward metro istasyonunda bir kadının eteğinin altından telefonuyla fotoğraf çeken adam etraftakilerin durumu fark etmesiyle yakalandı. Duyarlı vatandaşların müdahale etmesiyle olay yerine gelen polis ünlü sunucuyu gözaltına aldı.

Yaka paça gözaltına alınan Kim, hakkındaki iddiaları yalanlasa da cep telefonunu inceleyen polis, telefonda kadının uygunsuz fotoğraflarını buldu. Gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakılan Kim, “Fotoğrafını çektiğim kişide kalıcı bir hasar bıraktığım için özür dilerim. Ayrıca SBS’de yani eskiden çalıştığım yerde sorun yarattığım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Soruşturma kapsamında yapılması gereken her şeyi yapacağım ve hayatım boyunca bunun vicdan azabıyla yaşayacağım” dedi.

Skandalın patlak vermesi sonrasında istifasını veren sunucu, 1991 yılından beri SBS’de çalışıyor ve ana haber bülteninin yanı sıra radyo programı yapıyor. (Sözcü)