Kurultaya 'ret oyu vermem' dedi, Kılıçdaroğlu’nun A takımına girdi: MYK'ye giren isim partilileri şaşırttı

Mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK listesi bugün yeni parti sözcüsü Müslim Sarı tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Listede dikkat çeken isimler yer aldı.

Bunlardan biri ise Adnan Demirci oldu. CHP’nin 2019 yerel seçimlerinde Mamak Belediye Başkan Adayı olan eski CHP Mamak İlçe Başkanı Demirci, İşçi Sendikaları ve STK'lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Demirci MYK görevlendirmeleri açıklanmadan önce bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Demirci yaptığı paylaşımda, “Bazı gazete ve sosyal medya hesaplarında, görüşüm alınmadan ve bilgim dışında adımın kurultayda ret oyu verecek Parti Meclisi üyeleri arasında gösterilmektedir.

Bugüne kadar siyasette üstlendiğim her göreve seçim ve ön seçim süreçleriyle gelmiş bir siyasetçi olarak, partimizin birlik ve beraberliğini sağlayarak daha güçlü çıkacağı bir kurultaya ret oyu vermem söz konusu değildir. Benim siyasi mücadelem; yol arkadaşlarımla değil ülkemizi AKP iktidarından kurtarma mücadelesidir” ifadelerine yer verdi.

Partililerin bu paylaşımın altına, “Doğru yoldasın, senden de bu beklenirdi”, “Yakışanı yapmışsın”, “Açıklama yapana kadar Kılıçdaroğlu’nun yanında olacağın söyleniyordu” gibi yorumlar yaptığı görüldü.

Öte yandan, CHP’nin internet sitesinde MYK kısmının ‘güncellendiği’ görüldü.