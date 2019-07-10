Trump, İran’a yaptırımları arttırıyor

ABD-İran geriliminde Washington yeni hamlesini yapıyor. Başkan Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını söyledi. Trump’ın verdiği bilgiye göre, yeni paket önemli ölçüde artırılacak.

Sözcü'de yer alan habere göre Donald Trump, “İran uzun zamandır gizlice ‘zenginleştiriyor’, Obama ve John Kerry yönetiminin berbat anlaşmasını ihlal ediyor. Bu anlaşmanın kısa süre içinde sona ereceğini unutmayın. Yaptırımlar yakında önemli ölçüde artırılacak”ifadelerini kullandı.