Trump, İran’a yaptırımları arttırıyor

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı hedef alacak önemli ölçüde artırılmış yaptırımların yakında devreye gireceğini açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba, 17:51

ABD-İran geriliminde Washington yeni hamlesini yapıyor. Başkan Donald Trump, Tahran yönetimini hedef alacak yeni yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını söyledi. Trump’ın verdiği bilgiye göre, yeni paket önemli ölçüde artırılacak.

Sözcü'de yer alan habere göre Donald Trump, “İran uzun zamandır gizlice ‘zenginleştiriyor’, Obama ve John Kerry yönetiminin berbat anlaşmasını ihlal ediyor. Bu anlaşmanın kısa süre içinde sona ereceğini unutmayın. Yaptırımlar yakında önemli ölçüde artırılacak”ifadelerini kullandı.

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