Altın ve gümüşü unutturan artış: O metal Trump’ın ‘Grönland’ restiyle yükseldi!

Bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland üzerinden gündeme getirdiği gümrük vergisi tehditlerinin dolar üzerinde baskı oluşturmasıyla birlikte yükseliş eğilimine girdi. Çin’in ekonomik büyüme hedefini tutturması da bakır piyasasında yukarı yönlü hareketi destekledi.

Küresel piyasalarda artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların emtia piyasalarına yönelmesine neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle Londra Metal Borsası’nda bakır, ton başına 12 bin 965 dolar seviyesinden işlem gördü.

SEKİZ AVRUPA ÜLKESİNE TARİFE GÜNDEMİ

ABD Başkanı Donald Trump, Grönland’ı satın alma planına karşı çıkan ve Almanya ile Birleşik Krallık’ın da aralarında bulunduğu sekiz Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulanacağını açıklamıştı.

Bu adım, yatırımcıların güvenli liman arayışını artırırken, değerli metallerdeki yükselişin temel metallere de yansımasına yol açtı. ABD ile Avrupa arasında yaşanabilecek olası bir ticaret geriliminin sanayi talebi üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen, bakır fiyatlarındaki yukarı yönlü seyir dikkat çekti.

ARZ SORUNU FİYATLARI DESTEKLİYOR

Yaklaşık beş aydır ralli sürecinde olan bakırda yükselişin temel nedenleri arasında arz sıkıntısı öne çıkıyor. Piyasalarda yaşanan tedarik eksikliklerinin, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Yapay zekâ sektöründeki hızlı büyüme de bakıra olan talebi artıran unsurlar arasında yer alıyor. Kablolama ve yenilenebilir enerji ekipmanlarında yoğun şekilde kullanılan bakır, bu alanlardaki yatırımların artmasıyla birlikte daha fazla talep görüyor.

Çin kaynaklı güçlü alımlar da fiyat artışını destekliyor. Çin’de birçok metalde gözlenen yoğun alım faaliyetleriyle birlikte yatırımcıların geleneksel finansal varlıklardan uzaklaşması ve debasement trade olarak adlandırılan eğilimin güçlenmesi, bakır fiyatlarındaki yükselişi besleyen faktörler arasında bulunuyor.