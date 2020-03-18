‘Dünyada ve Türkiye ’de Sol’ dizisinin son yazısı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan
"Biz, üreten ve hakça bölüşen bir Türkiye’yi, özgürlükler konusunda ödünsüzlüğü, kuvvetler ayrılığını, denetimi, laikliği, kimsenin ötekileştirilmemesini savunuyoruz."
Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan 'Dünya'da ve Türkiye'de Sol' yazı dizisinin finalini Kemal Kılıçdaroğlu kaleme aldı. Yarın Cumhuriyet Gazetesi'nde....
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