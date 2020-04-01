Dünyanın en iyi 10 üniversitesinde alabileceğiniz bedava dersler

01 Nisan 2020 Çarşamba, 15:32

Getty Images

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde milyonlarca kişinin evde geçirdiği süreler fazlasıyla arttı. Evde kalınan süreyi verimli bir şekilde değerlendirmenin yolları var mı?

Dünyanın en prestijli üniversitelerinde okumak çoğumuz için bir lüks. Ya ücretler çok yüksek, ya da bu okullara girmek için gereken kriterleri karşılamak zor.

Öğrenciler arasındaki rekabet düzeyi yüksek bu yarışta, başvuru süreçleri ile mülakatlar zorlu birer engel teşkil ediyor. Çok sayıda adayın başvurusu olumsuz sonuçlanıyor.

Bazı seçkin üniversite ve kurumlar ise bu duruma müdahale ediyor. Şimdi Oxford'dan Harvard'a birçok seçkin üniversite, internet üzerinden ücretsiz ders hizmeti veriyor.

İnternetinizin olması, Princeton Üniversitesi'nde biyoloji dersi alıp beynin nasıl işlediğini öğrenmeniz için yeterli.

İnternet üzerinden cüzdanınızdan beş kuruş para çıkmadan bazı dersleri alabileceğiniz en iyi 10 üniversiteyi derledik.

1. Oxford Üniversitesi

İngiltere'deki yüksek öğrenim kurumlarını derecelendiren Times Higher Education (THE) dergisinin 2017 için paylaştığı listede, Oxford Üniversitesi en iyi kurum seçildi.

Bu listenin başındaki okullar ABD ve İngiltere merkezli. Bu yüzden derslerin büyük bölümü İngilizce ve birçoğu altyazılı.

Dünyanın en iyi 10 üniversitesi Sıra Kurum Ülke 1 Oxford Üniversitesi İngiltere 2 Cambridge Üniversitesi İngiltere 3 Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ABD 4 Stanford Üniversitesi ABD 5 Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) ABD 6 Harvard Üniversitesi ABD 7 Princeton Üniversitesi ABD 8 Imperial College London İngiltere 9 Chicago Üniversitesi ABD 10 Pennsylvania Üniversitesi ABD

Oxford Üniversitesi'nin metin, video ve podcast (internetten dinlenen yayın) formatında sunduğu derslerden bazıları şunlar:

Getty Images Oxford Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2017 sıralamasında birinci oldu.

2. Cambridge Üniversitesi

Times Higher Education'ın 2017 listesinde ikinci sırada yer alan Cambridge'in bedava online dersleri de oldukça çeşitli:

Getty Images

3. California Teknoloji Enstitüsü (Caltech)

California Teknoloji Enstitüsü (California Institute of Technology), ABD'de 'Caltech' ismiyle anılıyor. Pasadena kentindeki özel kurum, bir bilim ve teknoloji merkezi.

Getty Images Nobel ödülünü kazanan Fizikçi Kip Thorne da Caltech'de ders veriyor.

Enstitü'nün internet sitesinde "bu eğitim programlarının amacı, gelecek nesillerin bilim insanlarına ve mühendislerine nasıl fark yaratabileceklerini öğretmek" ifadeleri yer alıyor.

Teknoloji eğitim platformlarından Coursera ve edX üzerinden paylaşıma açılan bedava derslerden bazıları şöyle:

4. Stanford Üniversitesi

Apple'ın kurucusu Steve Jobs 2011'de mezun olamadan ayrıldığı Stanford Üniversitesi'nde ünlü konuşmasını yaptığında, bu prestijli üniversite ününü daha da artırdı.

Getty Images

İşte internetten ulaşabileceğiniz derslerden bazıları:

5. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

ABD'nin Massachussett eyaletindeki Cambridge'de yer alan prestijli özel üniversite Massachussetts Institute of Technology (MIT), siyaset bilimlerinden sanata birçok alanda bedava dersleri internet sitesinden paylaşıyor.

6. Harvard Üniversitesi

ABD'de yine Cambridge şehrinde yer alan Harvard Üniversitesi'nden şu dersleri alabilirsiniz:

7. Princeton Üniversitesi

New Jersey eyaletindeki Princeton'da yer alan kurum, ABD'nin en eski dördüncü üniversitesi. Times sıralamasına göre de dünyanın en iyi yedinci yüksek öğretim kurumu.

Getty Images

İşte internetten verilen bazı dersleri:

8. Imperial College London

Londra'daki üniversitenin bedava online derslerinin çoğu işletme üzerine:

9. Chicago Üniversitesi

En iyi yüksek öğretim kurumları arasında dokuzuncu sırada yer alan Chicago Üniversitesi'ndeki bedava online derslere birkaç örnek:

Getty Images Eski ABD Başkanı Barack Obama da Chicago Üniversitesi'ni ziyaret etmişti.

10. Pennsylvania Üniversitesi

* Online derslerin isimlerine tıklayarak ilgili internet sitelerine ulaşabilirsiniz. Bu içeriklerin BBC'yle bir bağlantısı yoktur.



