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6 beldede seçim yapıldı... CHP'li Zeybek tabloyu paylaştı, artan seçmen sayısına dikkat çekti: ‘Yalnızca iki yıl içerisinde…’

6 beldede seçim yapıldı... CHP'li Zeybek tabloyu paylaştı, artan seçmen sayısına dikkat çekti: ‘Yalnızca iki yıl içerisinde…’

7.06.2026 21:07:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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6 beldede seçim yapıldı... CHP'li Zeybek tabloyu paylaştı, artan seçmen sayısına dikkat çekti: ‘Yalnızca iki yıl içerisinde…’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin yaptığı paylaşımda, artan seçmen sayısına dikkat çekti. Zeybek “Bazı beldelerimizde kaymakamlar devletin tarafsızlığını temsil etmek yerine sahada siyasi bir aktör gibi davranmıştır. Nüfus müdürlükleri üzerinden başka beldelerden seçmen taşınmasına ilişkin ciddi iddialar ortaya çıkmıştır” dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 6 beldede yapılan ara seçime ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

'Nüfus hareketliliğine' vurgu yapan Zeybek, tespit ettiklerini şu şekilde sıraladı:

"6 beldemizde halkımız sandığa gitti, iradesini ortaya koydu. Oy kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, demokrasiye sahip çıkan her bir hemşehrimizi saygıyla selamlıyoruz.

Ancak bu seçim süreciyle ilgili değinmemiz gerek önemli noktalar var!

Aşağıda paylaştığım nüfus hareketleri tablosu, seçim sürecinde yaşanan olağan dışı değişimleri açıkça ortaya koyuyor. 

2024 Yerel Seçimlerinde bu 6 beldede toplam seçmen sayısı 4.275 iken, 6 Mayıs 2026 itibarıyla bu sayı 10.791’e yükselmiştir.

Yalnızca iki yıl içerisinde seçmen sayısındaki artış 6.516 kişiye ulaşmıştır.

Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği, cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir!

Ne yazık ki bazı beldelerimizde kaymakamlar devletin tarafsızlığını temsil etmek yerine sahada siyasi bir aktör gibi davranmıştır.

Nüfus müdürlükleri üzerinden başka beldelerden seçmen taşınmasına ilişkin ciddi iddialar ortaya çıkmıştır. 

Seçim kurulları yapılan itirazları dikkate almamıştır.

Bu şartlar altında çıkan sonuç “milli irade” ise milli irade diyoruz. 

Yaşananları kayda geçiriyor, kamu vicdanının takdirine bırakıyoruz."

İlgili Konular: #CHP #Seçim #seçmen #Gökan Zeybek

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