Dünyanın ilk 'uzaktan mezuniyet töreni' yapıldı, diplomaları robotlar aldı
Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir üniversitenin mezuniyet töreninde koronavirüs önlemleri çerçevesinde öğrenciler diplomalarını, evlerinden kumanda ettikleri avatar robotlar aracılığıyla aldı.
Tokyo'daki Business Breakthrough Üniversitesi'nin bir otelde düzenlenen mezuniyet töreninde, cübbe ve kep giyen dört robotun baş kısmında öğrencilerin canlı görüntülerinin yer aldığı tabletler kullanıldı.
Mezunlar, törene Zoom video konferans uygulamasıyla katıldı.
REKTÖRLE HATIRA FOTOĞRAFI
BBC Türkçe'nin haberine göre, Ana Holdings şirketi tarafından geliştirilen "Newme" adlı robotlar, diplomalarını aldıktan sonra rektör Omae Keniçi'yle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Üniversite yetkilileri, bunun dünyada internet üzerinden yapılan ilk mezuniyet töreni olduğunu söylüyor.
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