Dünyanın ilk 'uzaktan mezuniyet töreni' yapıldı, diplomaları robotlar aldı

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:04

Tokyo'daki Business Breakthrough Üniversitesi'nin bir otelde düzenlenen mezuniyet töreninde, cübbe ve kep giyen dört robotun baş kısmında öğrencilerin canlı görüntülerinin yer aldığı tabletler kullanıldı.

Mezunlar, törene Zoom video konferans uygulamasıyla katıldı.

REKTÖRLE HATIRA FOTOĞRAFI

BBC Türkçe'nin haberine göre, Ana Holdings şirketi tarafından geliştirilen "Newme" adlı robotlar, diplomalarını aldıktan sonra rektör Omae Keniçi'yle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Üniversite yetkilileri, bunun dünyada internet üzerinden yapılan ilk mezuniyet töreni olduğunu söylüyor.