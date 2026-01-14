Trump’tan İran çıkışı: Ölü sayısını netleştirip karar vereceğiz

ABD Başkanı Trump, Detroit'te katıldığı mitingin ardından Washington'a dönüşünde Joint Base Andrews Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İran'daki protestolarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Trump, özellikle gösterilerde hayatını kaybeden kişi sayısı konusundaki gerçek rakamları tespit etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Beyaz Saray'a döner dönmez ilgili yetkililerden bu konuda bir brifing alacağını kaydeden Trump, "İran'da olup bitenleri kapsamlı olarak inceleyeceğiz. Gerçekten çok kötü şeyler oluyor. Orada yaşanan ölümleri gördüğümde İran aklımdan çıkmıyor. Oraya ilişkin kesin rakamlar alacağız" değerlendirmesini yaptı.

Medyaya yansıyan ölü sayısına ilişkin farklı haberler olduğunu anımsatan ABD Başkanı, "Gösterilerdeki öldürme olaylarıyla ilgili olarak kesin rakamlar alacağız. Bu ölümlerin sayısı ciddi gibi görünüyor, ancak henüz kesin olarak bilmiyoruz. Sonra bir karar vermemiz gerekecek" şeklinde konuştu.

İran yönetimine de bir mesaj gönderen ABD Başkanı Trump, "Mesajım şu: Umarım o insanları öldürmezler. Bana göre göstericilere çok kötü davranıyorlar" dedi.

İran'da demokrasi görmeyi arzu edip etmediği sorulan Trump, "İdeal olarak bunu görmek isterim, ama asıl görmek istediğimiz şey, insanların öldürülmesini istemiyoruz ve bu insanlar için biraz özgürlük sağlandığını istiyoruz. Bu insanlar uzun zamandır cehennemde yaşıyorlar" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, İran'da devam eden gösterilere ilişkin Truth Social hesabından yaptığı son açıklamada, "Tüm İranlı vatanseverlere sesleniyorum: Protestolara devam edin, mümkünse kurumlarınızı ele geçirin ve sizi istismar eden katillerin ve istismarcıların isimlerini kaydedin" ifadesini kullanmıştı.

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 13 Ocak'ta gösterilerin 16. gününe ilişkin yayımladığı raporda, 133'ü emniyet görevlisi ve biri savcı, 9'u 18 yaşın altında toplam 664 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 bin 721 kişinin de gözaltına alındığını belirtmişti.

Protestolarda şiddet olayları ve polis müdahalesinin artmasıyla 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.