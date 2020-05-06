Durakoğlu, ‘sanıkların duruşmaya getirilmediği’ iddiasını HSK’ye taşıdı

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

“Mahkemeye çıkabilse tahliye edilecek” olan müvekkillerinin dosyalarındaki duruşma tarihlerinin ertelenmesinin ciddi mağduriyetlere neden olduğunu aktaran avukatlar Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.. Avukatlarda çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, konuyu Hakimler Savcılar Kurulu’na (HSK) taşıdıklarını belirtti.

‘ACİL İŞLEMLERE BAKILMALI’

İstanbul Barosu avukatlarından N.O., tutuklu yargılanan müvekkilinin duruşmasının görülmeden 9 Haziran’a ertelendiğini belirterek, “Esasında hukuki süreler durmasına rağmen acil işlemlere mahkemelerin bakması gerekmektedir. Tutuklu dosyaların incelenmesi, duruşmalarının yapılması en başta gelen acil işler olmasına rağmen koronavirüs kapsamında alınan tedbirler gerekçe gösterilerek tutuklu dosyaların duruşması yapılmayarak ileri tarihlere ertenmektedir. Bu durum cezaevinde şu an aileyle görüşemeyen, bizlerle görüşmesi sınırlı olan zor durumdaki tutukluları cezaevinde kaderiyle baş başa bırakmaktadır” dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, hakim ve sanıkların getirilmemesine karşın avukatların duruşmaya gittiğini anlattı. Durakoğlu, yaşanan soruna ilişkin şunları kaydetti: “Duruşma ne kadar geç vakte verilirse verilsin tutuklu kişilerin durumu 1 aylık sürelerde değerlendirilmek zorunda. Yasada bu düzenleme yapılırken tutukluların getirilmesini ve avukat bulundurulmasını zorunlu kılıyor. Şimdi maalesef bu açık hükme rağmen daha ortada koronavirüs yokken dahi çok da düzenli şekilde yapılmıyordu. Ama bunu düzgün yapan yargıçlarda vardı. Şimdi koronavirüs nedeniyle bu iş gereksizmiş gibi savsaklanır bir hale dönüştü. Baroya bununla ilgili avukatların başvuruları var. Avukatlar duruşmaya gidiyor. Ancak duruşma yapılmadığını, hakimin olmadığını ve sanığın getirilmediğini görüyor. Koronavirüs nedeniyle de bu tedbirlerin alındığı öne sürülüyor. Ancak bizzat Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı duyuruların tamamında bu işin acilen görüşülmesi gereken işlerden olduğu ve tatil kapsamında olmayacağı açık açık yazılmıştı. Buna rağmen yapılmıyor.”