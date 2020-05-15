Duygu Asena Roman Ödülü Irmak Zileli’nin oldu
Irmak Zileli’nin yazdığı “Son Bakış” adlı roman Duygu Asena adına verilen ödüle layık bulundu.
Doğan Kitap’ın Duygu Asena'nın anısını ve fikirlerini yaşatmak için her yıl düzenlediği Duygu Asena Kadının Hâlâ Adı Yok' Roman Ödülü bu sene salgın koşulları nedeniyle online olarak sonuçlandı.
Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Asuman Kafaoğlu Büke, Filiz Aygündüz, İhsan Yılmaz, Sibel Oral ve geçen yılın kazananı yazar Gaye Boralıoğlu’ndan oluşan seçici kurul, 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü yaptığı online toplantıda Irmak Zileli'yi, "Son Bakış" adlı eseriyle ödüle değer gördü.
Jüri ödül gerekçesinde; 'kültürel farklılıkları ve sınıf çatışmalarını iki kadın karakterin farklı kimlik ve kişilikleri üzerinden akıcı bir dille aktarabilen' Irmak Zileli’nin 'Son Bakış' adlı romanını 'edebi yetkinliği ve anlatı biçimi bakımından' oy çokluğuyla ödüle değer gördüğünü açıkladı.
Video Haberler
- Arınç'a 'ezan sonrası dua' tepkisi: Yük oldun istifa et
- Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan kritik İstanbul uyarısı
- Survivor ekibi Türkiye'ye geldi! Karantinaya alınacaklar
- Termometreler 45 dereceyi gösterdi!
- Bağdat Caddesi'nde dikkat çeken görüntüler!
- Koronavirüsün yayılma hızını anlatan 30 saniyelik video
- Eli silahlı maskelilerden tehdit!
- İstanbul'da kasiyer genç kadına saldırı!
- Kapı kırılarak içeriye girildi, baygın halde bulundu
- Bir anda ortaya çıktı, ilk defa görüntülendi!