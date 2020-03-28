EBA TV yakın takibe alındı: Kontrol Merkezi kuruldu

28 Mart 2020 Cumartesi, 12:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencinin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemlerin hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezi'ni kurduklarını açıkladı.

EBA'DA ÇOK ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberi şöyle: Kontrol merkezini kontrol eden Bakan Selçuk, EBA'da çok önemli bir yenilik yaparak 8 ve 12. Sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süresini artırıp, “Canlı Sınıf” desteğini devreye aldıklarını, canlı sınıflarda her öğrencilerin kendi öğretmenleriyle, sınıf ortamında ders işleyebileceğini bildirdi.

EBA'da yeni düzenlemeyle ayrıca 8. ve 12. Sınıf öğrencilerinin de YKS ve LGS sınavlarında sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konuları içeren, “Soru Çözüm Saati” hazırlandı. Örnek sorular ekrandan takip edilebilecek.

KONTROL MERKEZİ KURULDU

* Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz bir şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor.

* Arkamda görmüş olduğunuz ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek'i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor.

SİBER SALDIRILARDAN KORUNMA

* Böylece, veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale ediliyor ve sorunun yaşanmaması sağlanıyor.

* Çok daha fazla öğrencimizin EBA'dan aynı anda faydalanabilmesi için sistemin altyapısında bir taraftan iyileştirmeler yapılıyor. Bütün bunları ifade ettikten sonra ayrıca, sizlerle hayata geçirdiğimiz yeni uygulamanın ayrıntılarını da paylaşmak istiyorum.

ÖĞRENCİLERE 3 SEÇENEK SUNULACAK

* Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla TRT EBA TV yayın programlarını, 2. EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını Öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz.

* Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu.

SINIFLARA GÖRE YAYIN YAPILACAK

* 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu alt yapıya göre dağıtmamız gerekiyor.

* Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı 2. haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız. Bunun çok daha verimli ve sağlıklı bir işleyişe oturması birkaç haftamızı alabilir.

DERSLER CANLI OLACAK

* Bu konuda çok önemli bir yenilik geliyor. Bu arada 8 ve 12. Sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak Canlı Sınıf desteğini devreye alıyoruz.

* Canlı sınıf ile öğrencilerimiz kendi öğretmenleri ile EBA üzerinden bir sınıf ortamıyla ders işleyebilecekler. Yine 8. ve 12. Sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS sınavlarında sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz.

* Bu süreçte özellikle 8. Sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler.

EBA ÖĞRETMENLERE EMANET

* İlk etapta uzaktan eğitimi bir hafta düşündüğümüz için öğretmenlerimizi göreve davet etmemiştik. Ancak sürecin uzaması ile birlikte öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar.

* Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eşgüdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması da söz konusu.

EBA İLKOKUL 3'NCÜ VE 4'NCÜ SINIFLARA AÇILIYOR

* EBA'yı ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerimizin de kullanımına açıyoruz. 5-10. sınıf öğrencilerimizin EBA'ya erişim süreleri iki katına çıkartıyoruz.

* Bununla birlikte 11. ve 12. sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık.

* Tüm bunlar EBA'nın normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor.

* Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır, ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz.

“KESİNTİ YOK İÇERİK YENİLİYORUZ”

* Çok daha fazla öğrencimiz EBA'dan aynı anda faydalanabilsin ve daha iyisine erişebilelim diye sürekli güncellemeler var ve bu işlemler sırasında bazen sistemde sanki bir kesinti varmış gibi algılanabiliyor. Ama güncelleme yapılıyor o sırada.

* Hepimiz için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitimde, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, içerik sağlayan ekiplerimiz, herkes de yoğun bir gayret var. Herkes bir yandan kendi sağlığını korumak, bir yandan eğitime devam etmek için uğraşıyor.

* Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz”