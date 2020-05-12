Eczacıbaşı VitrA'dan duygusal mesaj
Eczacıbaşı Spor Kulübü, takipçilerine koronavirüs pandemisi sebebiyle tescil edilen 2019-2020 sezonunun sonlanmasıyla ilgili duygusal bir mesaj iletti.
Eczacıbaşı Spor Kulübü, takipçilerine koronavirüs pandemisi sebebiyle tescil edilen 2019-2020 sezonunun sonlanmasıyla ilgili duygusal bir mesaj iletti.
Kulüp, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla "Dostlarımız, sezonu bu şekilde sonlandırmak zorunda kalıyoruz. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazandık, Dünya ikincisi olarak gururlandık; Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanırken o heyecanı hep birlikte yaşadık. Daha da fazla birlikte olmak isterdik, maalesef olamadık. Ancak merak etmeyin, sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız. O gün gelene kadar lütfen kendinize ve çevrenizdekilere iyi bakın. Bizleri sonuna kadar destekleyen büyük voleybol ailesine ve taraftar grubumuz Tigers'a sonsuz teşekkürlerimizi sunar, bundan sonraki süreçle ilgili de bilgilendirme yapacağımızı belirtiriz" diyerek voleybol severlere teşekkür etti.
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