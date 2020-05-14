Eczacılar, Eczacılar Günü’ne buruk girdi
İstanbul’da 30 eczacı, 40 eczacı çalışanı koronavirüse yakalandı, 3 eczacı ve 1 eczane çalışanı yaşamını yitirdi.
Koronavirüs salgını sırasında yurttaşlara ilaç, maske, dezenfektan gibi malzemelerin ulaşımı için 7/24 cansiperhane çalışan yaklaşık 26 bini aşkın eczacı bu yıl da 14 Mayıs Eczacılık Günü’ne buruk giriyor.
Salgın sırasında yalnızca İstanbul’da 30 eczacı, 40 eczacı çalışanının koronavirüse yakalandığını söyleyen İstanbul Eczacı Odası Başkanı eczacı Zafer Cenap Sarıalioğlu, “Maalesef 3 meslektaşımız ve 1 çalışanımız koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Pandemi sürecinde eczacıların var olan ekonomik sorunları arttı, bunun yanında korona riskine karşı özveri ile çalışmaya devam ettiler. Bu yıl sosyal mesafe kuralları nedeniyle yalnızca 14 Mayıs günü bir grup eczacı olarak saat 11.00’de Taksim Atatürk Anıtı’na çelenk koyacağız, online söyleşiler yapacağız” dedi.
Eczacıların büyük kısmı son yıllarda hükümetin uyguladığı politikalar nedeniyle maddi sorunlarla karşı karşıya. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Sarıalioğlu, eczacıların var olan sorunlarının üzerine bir de pandemi ile gelen sorunların eklendiğini belirterek “Var olan sorunlarımızın dışında bir de maske kaosu yaşadık” diye konuştu.
EKONOMİK SORUNLAR ARTTI
Eczacıların ekonomik krizinin pandemi ile katlanarak arttığını söyleyen Sarıalioğlu, “Çalışma, Sağlık ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarından taleplerimiz var. Faturalardan iskonto kesintisinin kaldırılmasını ve ekonomik desteklenmeyi talep ediyoruz. Aksi takdirde önümüzdeki birkaç ay ciddi sıkıntılar eczaneleri bekliyor” dedi.
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