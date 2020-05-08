"Efeler'de vahşi üretim dursun"

08 Mayıs 2020 Cuma, 11:19

Efeler Belediyesi, geçen hafta Yılmazköy Mahallesi’ndeki jeotermal kuyusunda meydana gelen patlamanın ardından yapılan gaz ölçüm sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre 20 metreküp olması gereken hidrojen sülfür üstsınırının çok fazla aşılarak 232 metreküp seviyesine ulaştığı tespit edildi. Yılmazköy Mahallesi’nde 1 Mayıs Cuma günü jeotermal kuyusunda patlama meydana gelmişti.

Patlama ile ağır metaller havaya karışmış, sıcaklığı 200 dereceye ulaşan sular ise çevredeki zeytin bahçeleri ve tarım arazilerine yayılmıştı. Olayın gerçekleştiği gün Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay’ın kentteki hava kirliliğinin doğru verilerle tespit edilmesi için belediye envanterine kattığı “gaz ölçüm cihazı” ile tesis alanının dışında ölçüm yapılmış, belediye ekipleri jeotermalşirket hakkında tutanak tutmuştu. Yapılan ölçüm sonuçlarına göre maksimum 20 metreküp olması gereken hidrojen sülfür değerinin 232 metreküple üst sınırın çok üstüne çıktığı tespit edildi.

Belediye Başkanı Atay, “Efeler o gün büyük felaket atlattı. Bizim haklılığımız bir kez daha ortaya çıktı. Yerleşim yerinde jeotermal olmaz. İnsanlar endişe içerisinde. Nasıl bir hava soluduğunu, nasıl bir felaketle karşı karşı olduğunu bilmek istiyor. Biz hidrojen sülfürsonuçlarını açıklıyoruz ve fazla olduğunu söylüyoruz. Elektriği her yerde üretirsiniz, ama zeytini ve inciri üretemezsiniz. İnsanlar tehlike altında. Bizim hayatımızı zehirlemesinler. Vahşice yapılan bu üretim durdurulmalı” dedi. Gaz ölçümlerisonuçlarının değerlendirilmesi için bir kurul oluşturulması gerektiğini belirten Başkan Atay, “Daha önce jeotermallerin doğaya, insana zararlı olduğu yönünde raporlar mevcut. Biz aldığımız cihazla ölçüm yapıyoruz ve hidrojen sülfürün fazla olduğunu tespit ettik. Bunu sitemizde yayımlıyoruz. Valilik ile birlikte bu işin uzmanı olan kişilerden oluşan bir kurul oluşturalım. Bizim ölçümlerimiz, onların ölçümlerini ortaya koyup değerlendirsinler. Halkın nasıl bir hava soluduğunu bilmeye hakkı var. Binlerce insan endişe içerisinde” diye konuştu.