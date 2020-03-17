Efes Bursaspor’u kolay geçti
Anadolu Efes: 86 - Frutti Extra Bursaspor: 55
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Aytuğ Ekti, Ozan Çakar, Ahmet Tatlıcı
Anadolu Efes: Larkin 9, Micic 12, Tolga Geçim 4, Moerman 8, Sertaç Şanlı 15, Dunston 8, Buğrahan Tuncer 19, Simon 2, Doğuş Balbay, Yiğitcan Saybir 2, Ömen Can İlyasoğlu 5, Mustafa Kurtuldum 2
Frutti Extra Bursaspor: Robinson 8, Christopher Jones 6, Lopez 5, Perry Jones 6, Olaseni 12, Ender Arslan 12, Can Maxim Mutaf 4, Dusan Cantekin 2, Tevfik Akdamar
1. Periyot: 19-13
Devre: 40-26
3. Periyot: 68-42
ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta erteleme maçında Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor'u 86-55 yendi.
Anadolu Efes bu sonuçla ligde 21. galibiyetini elde ederken, Frutti Extra Bursaspor ise 12. kez mağlup oldu.
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