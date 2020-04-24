Efes Selçuk'ta tarımsal üretim seferberliği

24 Nisan 2020 Cuma, 15:48

Geçen hafta hem Efes Selçuk hem de ülke geneli için toprak ve üretim adına kamuoyuna bir çağrı yapan Başkan Sengel, çağrısının detayları hakkında Efes Tarlası’nda bilgi verdi.

ÇOCUKLAR TOPRAK SEVGİSİ İLE TANIŞACAK

Efes Selçuk’tan başlayıp tüm Türkiye’yi yayılması planlanan çağrı ile özellikle gelecek nesillerin üretimle, toprakla buluşmasını hedeflediklerini belirten Başkan Sengel; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. Yılında “Hem Efes Selçuk, Hem Türkiye Eksin” dedik. Ülkeye bir mesaj vermek istiyoruz. Tüketimin bu kadar yoğunlaştığı bir dönemde çocukları, gençleri, geleceği, toprağa ve üretime teşvik etmek istiyoruz. Geçen sene üretmeye başladığımız atalık tohumlarımız var. Bu atalık tohumlarımızı da fideye çevirdik. Bu fideleri Efes Selçuk’taki 18 yaş altı çocuklarımıza dağıtacağız. Bu şekilde çocuklarımızın evde kaldıkları dönemde toprakla bir şey üretmenin keyfini yaşamalarını istiyoruz. Çocuklarımızın içine toprak sevgisi koymak istiyoruz. Bunun için çocuklarımızın ya da ailelerinin [email protected] adresine kişisel bilgilerini iletmeleri yeterli ” dedi.

Koronavirüs salgını sebebiyle sağlıklı beslenmenin önemini hatırlatan bir süreç yaşandığını belirten Başkan Sengel; “İyi, temiz, adil gıdaya ulaşmak adına Türkiye’yi ekmeye, Türkiye’yi üretmeye davet ediyoruz” dedi.

EFES SELÇUK’UN BEREKETİ TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK

"Tüm Türkiye Eksin” çağrısı kapsamında Efes Selçuk topraklarının bereketinin tüm Türkiye’ye yayılmasını istediklerini belirten Başkan Sengel, [email protected] adresine ad, soy ad ve adres bilgisini Türkiye’nin herhangi bir yerinden ileten herkesin atalık tohumlara ulaşabileceğini belirtti.

TOPRAK ANA’NIN ÇAĞRISINA KENDİMİZİ BIRAKALIM

Toprak Ana’nın cömertliğinden yararlanarak geleceği inşa etmeyi amaçlayan çağrısında küçük üreticilerin de ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel; “Belediyeye müracaat eden çiftçilerimize iyi tarım uygulamaları çerçevesinde danışmanlık hizmeti vererek; verimlerini arttırmayı ve onları iyi tarıma yöneltmeyi düşünüyoruz. Aslında biz bu çağrı kapsamında şunu ifade etmek istiyoruz; “Gelecek toprakta, gelecek üretimde. Gelecek yarınları hep birlikte inşa edebilmemiz için bizim üretime teşvik ettiğimiz çocuklarla birlikte güzel yarınları oluşturabilmemiz gerekiyor. Geleceğe hep beraber umutla bakalım ve Toprak Ana’nın o cömertliğine biz de kulak verelim ve o çağrıya kendimizi kaptıralım” dedi.