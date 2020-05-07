Efsane boksörler ringe mi dönüyor?
Efsane boksörler yıllar sonra yeniden isimlerinden söz ettirmeye başladı. 53 yaşındaki Mike Tyson’a Avustralya’dan gelen maç teklifinin ardından şimdi de 57 yaşına giren Evander Holyfield, ringlere geri döneceğini açıkladı.
Efsane boksörler yıllar sonra yeniden isimlerinden söz ettirmeye başladı. 53 yaşındaki Mike Tyson’a Avustralya’dan gelen maç teklifinin ardından şimdi de 57 yaşına giren Evander Holyfield, ringlere geri döneceğini açıkladı.
Bir gösteri maçına çıkacak olan Evander Holyfield, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hazır mısınız? Hepinizin beklediği an… Şampiyon geri döndü” ifadelerini kullandı.
Yapacağı dövüş hakkında da bilgi veren Evander Holyfield “Ringlere geri döneceğimi duyurmak isterim. Unite 4 Our Fight etkinliğinde gerçekleştirilecek bir gösteri maçında dövüşeceğim” dedi.
Evander Holyfield, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda ise yaklaşan maç için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünden bahsetti.
KULAK ISIRMA OLAYI
Mike Tyson ve Evander Holyfield arasında 1997 yılının yazında yapılan boks maçı hafızalardan kolay kolay çıkmayacak bir olay sahne olmuştu. İkilinin 7 ay önce Evander Holyfield’in kazandığı maçın rövanşında ringe çıktıkları maçın 3. raundunda Mike Tyson, herkesin şaşkın bakışları arasından rakibinin kulağını ısırmıştı.
Hakem tarafından diskalifiye edilen Mike Tyson çılgına dönmüş, polisler ringe çıkmak zorunda kalmıştı. Hakem saldırmak isteyen Mike Tyson güçlükle sakinleşmişti.
İkilinin bir kez daha karşı karşıya gelip gelemeyeceği konuşuluyor.
Kaynak: Skor
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