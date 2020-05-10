Efsane futbolcu öldürüldü

10 Mayıs 2020 Pazar, 11:54

Arjantin futbolunun efsane isimlerinden ‘Trinche’ lakaplı Tomas Carlovich, bisikletini çalmaya çalışan bir kişi tarafından uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. Hemen ameliyata alınan Tomas Carlovich, komada sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. 74 yaşındaki Tomas Carlovich’in ölümüne, kafasına aldığı sert darbenin neden olduğu öğrenildi.

Kariyeri boyunca Arjantin dışında başka bir ülkede forma giymemiş olan Tomas Carlovich, Maradona tarafından dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilmişti. Tomas Carlovich’in hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Maradona, efsane futbolcunun hayatını kaybettiğine inanamadığını söyledi.