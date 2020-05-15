Efsane oyun 1 hafta ücretsiz olacak

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:21

Rockstar Games tarafından 2013 yılında yayınlanan Grand Theft Auto V (GTA 5),dün akşam Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak kullanıma sunuldu.

Türkiye’de satış fiyatı 169 TL olan GTA 5, 1 hafta boyunca ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunu indiren kullanıcılar Grand Theft Auto V: Premium Edition içeriğine ömür boyu sahip olmuş olacak. GTA V, 14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 1 hafta boyunca ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebilecek.

17 Eylül 2013 tarihinde piyasaya çıkan Grand Theft Auto serisinin beşinci oyunu olan GTA 5, o günden bu yana ilk defa ücretsiz olduğunu da belirtmekte fayda var. 7 yıldır popüleritesini korumayı başaran oyun, bu süreçte pek çok ödül de kazanmıştı.

GTA 5’e ücretsiz olarak sahip olmak için öncelikli olarak Epic Games’in internet sitesine girip, hesap oluşturmak veya mevcut hesabınızla giriş yapmak gerekiyor. Ardından Epic Games başlatıcısını (launcher) yükleyip, kütüphane bölümüne girilerek, GTA 5 ücretsiz olarak indirilebiliyor.