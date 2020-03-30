Ege Bölgesi'nde 30 Nisan'a kadar elektrik kesilmeyecek
Ege Bölgesi'ndeki elektrik dağıtım şirketleri, koronavirüs salgını yüzünden mağduriyetleri önlemek amacıyla 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.
Ege Bölgesi’nde Aydem ile Aydın, Denizli, Muğla’da, Gediz Elektrik ile İzmir ve Manisa’da faaliyet gösteren Aydem Enerji, 30 Nisan tarihine kadar borçlarına istinaden evlerin elektriğini kesmeme kararı aldı.
Aydem ve Gediz Elektrik şirketlerinden yapılan açıklamada, ‘’Küresel salgın nedeniyle kritik bir süreçten geçiyoruz. Bu dönemde, toplumsal dayanışmayı çok önemsiyoruz. Yaşadığımız zor dönemde tüm zamanını evinde geçiren vatandaşlarımızı düşünüyoruz. Evde kal çağrısının ülkemizin ve halkımızın geleceği açısından hayati önem taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. Kurumsal kültürümüzden kaynaklanan toplumsal duyarlılığımızın gereği olarak bu uygulamamızı halkımıza duyurmayı görev sayıyoruz’’ denildi.
Borçlar, kredi kartına 9 aya kadar varan sürelerde taksitlendirilebileceği belirtilen açıklamada, faiz uygulanıp uygulanmaxyacağı ise belirtilmedi.
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