Rektörden Devrim'siz şenlik

Rektör Verşan Kök’ün öğrencileri kutuplaştıran açıklamalarına, şenlikleri düzenleyen Uluslararası Gençlik Topluluğu (UGT) tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan UGT temsilcisi, “Rektörün açıklamaları büyük bir çarpıtma ve yalan. Biz şenlik düzenlenirken sadece müzik topluluğu ve radyo topluluğu ile görüştük. 9 Nisan’da etkinliklerimiz iptal edildiğinde bütün okula, tüm ODTÜ’ye çağrıda bulunduk. Bu süreçten nasıl çıkacağımızı tartışacağımız toplantıya neredeyse bütün topluluklar geldi. Biz ortak kararlar almaya çalıştık. Bu toplantı önceden alınmış gibi çarpıtıldı ve yanlış yerlere çekildi. Biz en başından beri bu işi bir kavgaya dönüştürmek istemiyoruz. Biz şenlik yapmak istiyoruz. Bunu yıllardır yapıyoruz. Rektör Bey’in açıklamasında medyaya, tribünlere oynandığını düşünüyoruz” dedi.

ODTÜ Rektörü Kök, dün konser masraflarını ücretsiz olarak üsteleneceğini açıklayan müzisyen Haluk Levent rektör ve yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı. Akşam saatlerinde ODTÜ bileşenlerine elektronik posta ile şenliğe ilişkin bilgi veren Rektörlük, “Şenlik üniversitemiz tarafından iptal edilmemiş olup, şenliğin geleneksel (öğrenciler tarafından, öğrenciler için yapılan) teması ile yapılması önerilmiştir” dedi.

ODTÜ yönetiminin mesajında geleneksel şenlik alanı Devrim Stadyumu’nun etkinlik dışında tutulması dikkat çekti. Rektörlük, “KKM salonlarının tümünün mesai saatleri içinde topluluk etkinlikleri, KKM otopark alanının saat 22.00’ye dek öğrenci toplulukları tarafından açılacak stantlar” için şenlik önerisinde bulundu. Rektörlüğün 33. ODTÜ Uluslararası Bahar Şenliği için 24, 25, 26 Nisan tarihlerinde önerdiği program sosyal medya gruplarında öğrenciler tarafından tartışılmaya başlanırken şenliği düzenleyen UGT’nin öneriyi “kabul edilemez” olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Kök’ün “Devrim Stadyumu’nda anlaştık” açıklamasını yalanlayan ve otoparkta şenlik önerisinin çelişkisine dikkat çeken öğrenciler, “Sayın Rektör, KKM otoparkına sahne kurabiliyorken bu sahne neden Devrim Stadyumu’na kurulamıyor? Maddi olanak yok diyorsun ama otoparka kurulabilen sahne Devrim için neden olmuyor. Öğrenci emeğinin sergileneceği alanlar neden engelleniyor” dedi.