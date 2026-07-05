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Türkiye genelinde sol ve sosyalist partilere 'NATO' operasyonları: Çok sayıda ilde onlarca gözaltı

Türkiye genelinde sol ve sosyalist partilere 'NATO' operasyonları: Çok sayıda ilde onlarca gözaltı

5.07.2026 10:04:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Türkiye genelinde sol ve sosyalist partilere 'NATO' operasyonları: Çok sayıda ilde onlarca gözaltı

NATO zirvesine günler kala, sol-sosyalist parti ve örgütlerle hukukçuları hedef alan yeni bir operasyon dalgası daha geldi. Çok sayıda ilde yapılan operasyonlarda onlarca kişi gözaltına alındı.
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Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılması planlanan NATO zirvesi öncesi, ülkenin birçok noktasında sol ve sosyalist parti ve örgütleri hedef alan operasyonlar sürüyor.

Çağdaş Hukukçular Derneği'nin (ÇHD) sosyal medya platformu X'teki hesabından duyurduğuna göre, Avukat Ezgi Önalan'ın evine sabaha karşı polis operasyonunda Önalan gözaltına alındı. Ayrıca Önalan'ın çok sayıda müvekkilinin de gözaltına alındığı duyuruldu.

Derneğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Şube Başkanımız Av. Ezgi Önalan sabaha karşı evine düzenlenen polis operasyonu ile gözaltına alındı.

Eş zamanlı olarak çok sayıda müvekkilinin de gözaltına alındığı bilgisini edindik.

NATO’ya dikensiz gül bahçesi vaadeden siyasi operasyonlara son verilsin!"

KOCAELİ'DE EMEP'LİLERE GÖZALTI

Bir başka gözaltı haberi de Kocaeli'den geldi. Emek Partisi Kocaeli yöneticisi ve Emek Gençliği üyeleri göz altına alındı.

Gözaltı haberini, Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erkan şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli’de bu sabah saatlerinde parti ve gençlik örgütümüzden 3 üyemiz evleri basılarak gözaltına alındı.

TEM ve özel harekat eşliğinde kapıları kırılırken, genç yoldaşlarımız gözaltı sırasında darp de edilmiş."

ANTALYA'DA GÖZALTILAR: SENDİKA YÖNETİCİLERİ DE ARALARINDA

Antalya’da bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında Halkevleri, Türkiye İşçi Partisi (TİP), Emek Gençliği üyelerinin aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası MYK üyesi Yiğit Pertev'le sendikanın il temsilcisinin de bulunduğu öğrenildi.

İZMİR'DE DE 'NATO' GÖZALTILARI

Sosyalist Mücadele İnisiyatifi de bu sabah İzmir'de, 5 üyelerinin "NATO'ya karşı faaliyet yürüttükleri" gerekçesiyle ev baskınlarıyla gözaltına alındığını duyurdu.

İlgili Konular: #Çağdaş Hukukçular Derneği #NATO zirvesi

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