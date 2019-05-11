Tuvalden kaleme ilham

Bu yıl sekizincisi düzenlenen yarışmaya katılan öğrenciler, ressam Bahar Oganer ve ressam Işık Öz’ün tuvallerinden yola çıkarak iç dünyalarını kâğıda döktüler. Şiir ve öykü olmak üzere iki kategoride yazılan 109 eser arasından 10 eser ödüle değer görüldü.



Seçici kurul üyeliğini Sima Özkan, Lider Hepgenç ve Engin İspir’in yaptığı yarışmada “Şiir” dalında Oğulcan Azgın (Özel TED Rönesans Ortaokulu) birinci olurken Ata Can Çöloğlu (Özel MEF Ortaokulu) ikinci, Derev Taşhan (Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu) üçüncü oldu.



“Öykü” dalında ise Ece Ülkü Tomban (Mehmetçik Ortaokulu) birinci, Fatih Demir (Menderes Ortaokulu) ikinci, Arpine Fenerli (Özel Feriköy Ermeni Ortaokulu) üçüncü seçildi. Dereceye girenler dizüstü bilgisayar, tablet ve bisikletle ödüllendirildi. l Cumhuriyet