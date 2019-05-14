Öğrencilere arı dersi

Proje ile arıların, ekosistemin çeşitliliğine ve yaşamın sürdürülebilirliğine katkıları konusunda kamuoyunda farkındalık yaratılması hedeflenirken bu kapsamda, 30 ildeki ilkokullarda eğitim programı uygulanacak. Üç yıl sürmesi planlanan proje kapsamında toplam 70 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.



Altıparmak Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Özen Altıparmak, arıların, çevrenin korunması ve tarımsal sürdürülebilirlik için vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu: “Hedefimiz arıların doğa ve insan için önemi, ekosisteme katkıları konusunda farkındalık yaratmak.”



TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç da “2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerini iki ders saatini kapsayan eğitimlerle buluşturarak onlara bir arı farkındalık kiti veriyoruz” diye konuştu. l İSTANBUL