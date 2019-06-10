MEB’den 66 ay ısrarı

Eğitim uzmanlarının okula başlama yaşı olarak 72 ayı işaret etmesine karşın Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 66 ay ısrarı sürüyor. 5 yaşı zorunlu eğitim kapsamına almak için çalışmalar yürüten bakanlık, 55 ilde okul öncesi eğitim almayan çocuklar için yaz sürecinde 2 ay okul öncesi yaz eğitimi verecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçen yıl, “Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız” dese de bakanlık, 66 aylık çocukların okula başlamaları yönündeki çalışmalarına devam ediyor. 5 yaşın erken çocukluk eğitimi için zorunlu olmasını hedefleyen bakanlık, eylül ayında 66 ayını doldurmuş çocukların 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıfa başlayacaklarını belirterek, okul öncesi eğitim alamayan çocukların yaz okuluna alınması talimatı verdi.

55 şehirde çalışma

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü Erken Çocukluk Eğitimi Daire Başkanı Tuncay Morkoç imzalı resmi yazı, 55 şehrin il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler ise talimatın kapsamında yer almadı. Bakanlığın listesinde 55 ildeki tüm ilçe kaymakamlıkları, tüm anaokulları ve bünyesinde anasınıfı bulunan tüm okul müdürlükleri yer aldı. Bakanlığın yaz eğitimi gerekçesi de MEB’in 2023 Eğitim Vizyonu’nda okul öncesinde 5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınması ve 2019 Cumhurbaşkanlığı programındaki “önümüzdeki dönemde erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak” hedefi ile açıklandı.

2 aylık eğitim

Bakanlığın çalışmasının kapsamını, Okul Öncesi Eğitim Programı doğrultusunda, çocuklar için önem arz eden konuları kapsayan ve mülki idare amirliklerince onaylanacak program çerçevesinde iki ayı geçmemek üzere yaz aylarında yapılacak eğitim oluşturdu. Yaz aylarında yapılan eğitime sadece okul öncesi eğitimden yararlanamayan çocukların kaydedilebileceği de vurgulandı. Talebin fazla olması durumunda ise gelecek eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocuklara öncelik tanınacağı belirtildi. Bakanlık, yazısında 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilkokul 1.sınıfa başlayacak olan çocuklardan okul öncesi eğitim alamamış olanların okul bazında sayıları ve bu kapsamda hazırlanan raporlar yer aldı.

66 ay listeleri

Bakanlığın listelerinin içeriğinde, 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlangıcında 66 ay ve üstü çocukların verileri yer aldı. Hazırlanan listelerin milli eğitim müdürlükleri tarafından ilgili okullara gönderilmesini isteyen MEB, yaz okullarının 1 Temmuz tarihine kadar başlayacak şekilde gerekli planlamanın yapılması talimatı verdi. E-Okul sisteminden verilerin oluşturduğu raporlarda, aday kayıttan kesin kayda alınmamış çocuk sayıları, veli isteği ile kesin kayıttan ayrılmış çocuk sayıları da yer aldı.