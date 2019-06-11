MEB’den meslek liselerine avantaj talebi

Bakan Akar önceki gün kendisini ziyaret eden Bakan Ziya Selçuk ile Milli Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarına Cumhuriyet ulaştı. Görüşmede Selçuk’un TBMM gündemindeki yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifi hakkında değişiklik talep ve önerilerini ilettiği öğrenildi.



Görüşmede meslek liselerine ek tecil hakkı ve meslek yüksekokulunu bitiren öğrencilere yedek astsubaylık yapabilmeleri konularının da ele alındığı öğrenildi. Meslek liselerini iş garantili liselere dönüştürmek isteyen Selçuk’un, öğrencilerin mezuniyetlerinin ardından başlayacak iş hayatının askerlik ile bölünmesi durumunda ortaya çıkabilecek sorunları da Akar’a aktardığı dile getirildi. Kaynaklar, Akar’ın da yasa teklifi üzerinde yapılması planlanan değişiklikler üzerinde Selçuk’a bilgi verdiğini, halen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, üniversitelerde akademik kariyerine devam eden öğrenciler ve akademisyenler için tecil ve yaş sınırlarının da görüşmede ele alındığını aktardı.