Koç Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Koç Üniversitesi Rektörlüğü 3 Haziran tarihinda ilan yayınlayarak 7 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversiteden yapılan açıklamada "Koç Üniversitesi Rektörlüğü'nden 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakültelerinin Doktor Öğretim Üyesi, Doçent ve Profesör kadrolarına tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır." diye belirtti.

Duyuru ile birlikte şartlar ve istenilen belgeler Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayınlandı.

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