Tercih ikinci haftaya kalsın

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında lise tercihleri dün başladı. Tercih işlemlemleri 12 Temmuz günü saat 17.00’ye kadar sürecek. Eğitim uzmanı Hatice Yılmaz, velilere ve öğrencilere ilk haftayı araştırmaya ayırmalarını, tercih işlemlerini ikinci hafta yapmalarını önerdi.

Yılmaz, tercih planlaması konusunda şunları önerdi:

“Bu haftayı kesinlikle araştırmaya ayırın. Kendi yüzdelik diliminize ve okulların 2018 yüzdelik dilimlerine bakarak kendinize 10 okulluk bir liste hazırlayın. Bu okulların yüzdelik dilimleri, öğrencinin yüzdelik diliminin biraz altında ve biraz üstünde olmalı. Çünkü çok uçuk oynamalar olmuyor. İlk 1-2 okul kendi yüzdelik dilimlerinin 1-2 puan üstünde olabilir. Okul alternatifleri birbirine yakın olmalı, yoksa girme ihtimali azalır.

Sonra sıraladığınız okullara tek tek gidin, görün. Eğitim ortamını, olanaklarını, ders programlarını öğrenmeye çalışın. Okuldaki yöneticilerle konuşun. Tercih işlemini ikinci haftaya bırakın. İşlemi evde bile yapsanız okul müdürüne onaylatıp imzalı çıktı almayı unutmayın. ”

Sık sorulan sorular

Milli Eğitim Bakanlığı, “2019 Yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kapsamında Sıkça Sorulan Soruları” hazırladı. Soru ve yanıtlardan bazıları şöyle:

-Tercih başvurumu onaylattım. Düzeltme yapabilir miyim?

Öğrenci velisi düzeltme veya iptal işlemi için kılavuzda belirtilen 1-12 Temmuz 2019 tarihleri arasında okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun düzeltilmesi veya iptali talebinde bulunabilecektir.

-Tercih danışmanlığı hizmeti verilecek mi?

1-12 Temmuz 2019 tarihlerinde Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan tercih danışmanlığı komisyonları tarafından talep eden öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti verilecektir.

-Yurtdışında sınava giren öğrenciler tercihlerini nasıl yapacaklardır?

Yurtdışında sınava giren öğrenciler e-okul sisteminde kayıtlı ise https://e-okul.meb.gov.tr adresinden tercihlerini yapacak ve okul müdürlüklerine onaylatacaktır.

-Özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler tercih yapabilecek mi?

Özel ortaöğretim kurumlarına veya yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabileceklerdir.

-Özel okula kesin kayıt yaptıran bir öğrenci yerleştirmeye esas nakil döneminde tercihte bulunabilir mi?

Evet.

-Yerel yerleştirmede tercih edilen okullara yerleştirmede kayıt alanı, komşu kayıt alanı, diğer kayıt alanı etkisi nedir?

Öğrenciler, ikamet adresine göre bulunduğu kayıt alanından okul tercih etmeleri durumunda, aynı okulu tercih eden komşu kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir. Komşu kayıt alanındaki öğrenciler de diğer kayıt alanındaki öğrencilerden öncelikli yerleştirilecektir.

-Yerel yerleştirme nasıl yapılacaktır?

Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılır. Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla; 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılır.

Öncelik sınav puanı

-Merkezi yerleştirme nasıl yapılacak?

Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır. Merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla; Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8’inci, 7’nci ve 6’ncı sınıflardaki Yıl sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.

-Merkezi sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil döneminde yerel yerleştirme ile öğrenci alan bir okulu tercih ettiklerinde kayıt alanı ve okul türü ile ilgili bir kısıtlamaya tabi olacak mı?

Merkezi sınavla öğrenci alan okullara veya yerel yerleştirme kapsamında öğrenci alan okullara yerleşen öğrenciler yerleştirmeye esas nakil döneminde kayıt alanı veya okul türü kısıtlamasına tabi olmamaktadırlar.

-Yerleştirme önceliği tercih grupları arasında nasıl yapılacaktır?

Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okul tercihlerinden birine yerleşmiş ise yerel yerleştirme tercihleri dikkate alınmayacaktır. Ayrıca yerel yerleştirme tercihleriyle bir okula yerleşmiş ise, pansiyonlu okul tercihleri dikkate alınmayacaktır.