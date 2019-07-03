MEB’den yumuşama sinyali

15 Temmuz darbe girişiminin ardınan sözlü sınav öncesi güvenlik soruşturmaları yapan bakanlığın, mülakatları “yasal” eleme yöntemine dönüştürmesine yönelik tepkiler üzerine koşullar gözden geçirilmeye başlandı. KPSS’de yüksek puan almalarına karşın mülakatta baraj altı bırakarak öğretmen olmasına izin verilmeyen adaylar, MEB kapısına dayandı.

Son 3 yılda yapılan uygulamalar, yüksek puanlı binlerce adayın elenmesine neden oldu. Adayların açtığı davalarda KHK listelerini gerekçe gösteren bakanlığın, MİT ve Emniyet listeleri ile mülakat puanlarını belirleme çalışmasını genişlettiği de öğrenildi. MEB, ilk olarak KHK ile ihraç edilmiş isimlerin akrabalarını da mülakatla eleme yöntemine gitti. Bakanlık yetkilileri ile görüşen liste mağdurlarının, “öğretmen adaylarının üniversitede öğrenim gördükleri dönemde siyasi görüşlerinin olması, yasal bir eyleme katılmış olmaları veya o dönemde tamamen yasal olan bazı eğitim kurumlarında çalışmış olmalarının elenme sebebi sayılabildiği” aktarıldı. Haklarında hiçbir dava ya da soruşturma bulunmayan adaylar, “muhalif oldukları gerekçesiyle elendikleri” yorumunda bulundu. MEB yetkilileri, muhattabın bakanlık olmadığını belirtse de adaylar mülakat sonucu elendikleri için başka bir muhatapları olamayacağını belirtiyor.

Komisyonlara KPSS puanına eşdeğer değerlendirme talimatının verilmesinin ardından öğretmen adaylarına da yeni dönemde daha sağlıklı süreç işletileceği bilgisinin verildiği öğrenildi. Daha önceki mülakatlarda elenmelerine karşın yeniden şanslarını deneyen adaylar ise yeni sonuçların açıklanacağı 4 Temmuz tarihine kadar endişeli bekleyişlerinin devam edeceğini belirtti.