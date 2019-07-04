Kâbus gördüren şiire inceleme yok

Sinop Müftülüğü’nün, kentteki bir ilkokulda, birinci sınıflara “Regaip Gecesi” başlıklı bir şiir dağıttığı ortaya çıktı. Bir öğrencinin “şiirin içeriğinden olumsuz etkilenmesi” üzerine konu Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) taşındı. Ancak MEB’den “bakanlıkla bir ilgisi olmadığı gerekçesiyle inceleme yapılamayacağı” yanıtı geldi.

“Rabbin Allah’a dönmeyi/Rabbin Allah vermiştir emanet nefesleri/Diriltir insanı Regaip Gecesi” gibi ifadelerin yer aldığı şiiri okuyan öğrencinin ailesi ise çocuklarının “şiirde geçen ifadeleri sürekli sormaya ve geceleri uykusundan korku ile uyanmaya başladığını” belirtti. Aile önce pedagoga danıştı. aile pedagogdan, “Bu şiir, bu yaştaki çocuğa verilir mi?” yanıtını aldı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydemir, “Dağıtılan yayının, basılan ders kitaplarından olmaması yetkililerin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Sistem, söz konusu olan müftülük olduğunda müftülüğün dokunulmazlığını itiraf ediyor” dedi.

Çocuk hakkı ihlali

Aydoğan, müftülüklerin yürüttüğü çalışmaların bakanlıktan, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden bağımsız yürütülemeyeceğini belirterek, şunları söyledi: “En ufak bir ‘şikâyet’ bildiriminde öğretmenlere cezalar yağdıran sistem, söz konusu müftülük olduğunda müftülüğün dokunulmazlığını ve müftülüğe dair bir işlem yürütemeyeceğini itiraf ediyor. Yaşanılan, eğitimin geldiği noktanın fotoğrafıdır. Diyanet ve diyanete bağlı tüm kurumlar MEB’in yetkilerinin üstünde bir yetkiye sahiptir. Öğrencilerimize yaşatılanlar eğitim hakkı, çocuk hakkı ihlalidir.”