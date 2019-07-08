Polis ve iş makineleri ODTÜ'de: Ağaç kesimi başladı



Sabah saat 09.30 sıralarında polis, eylemci öğrencileri tartaklayarak dışarı çıkarttı. Biber gazıyla müdahalede bulundu. Ağaç kesimi başladı. Henüz gözaltına alınan öğrenci olmadığı bildirildi.

Arazinin, üniversitenin söz hakkı olmayacak şekilde devredilmesi, kampüs ekosisteminin zarar görebileceği ve yurdun gerici yapılanmaları güçlendirebileceği endişeleri nedeniyle öğrenciler inşaat alanına kurdukları çadırlarla yaklaşık iki aydır direniyor.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda polisin direnişi sonlandırmak için müdahale ettiğini duyurdu. Candan “Polis Odtü kavaklığa girmiş durumda Odtüye acil destek....” mesajını paylaştı.







Polis Odtü kavaklığa girmiş durumda Odtüye acil destek.... pic.twitter.com/YwYfOKV8Ew — Tezcan CANDAN (@tezcandan) 8 Temmuz 2019

HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni, sosyal medya hesabından ODTÜ'den bir video paylaşarak "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı." şeklinde yorum yaptı.

ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı . pic.twitter.com/V3AclCxnjh — Murat Çepni (@MuratCepniHDP) 8 Temmuz 2019

Kampüs içerisine inşaatta kullanılacak araçların bazılarının da geldiği görüldü. “Verşan nerede kavaklık burada” sloganlarıyla bekleyişini sürdüren öğrenciler ODTÜ Rektörü Verşan Gök’ün alana gelmesini talep etti. HDP Milletvekili Murat Çepni’nin de geçişine izin vermeyen polis kalkanlarla alana gelenleri uzaklaştırmaya çalıştı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA

ODTÜ Rektörlüğünden, üniversite kampüs alanı içine yapılacak Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna kapasitenin dolmaması halinde bile ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği bildirildi.

ODTÜ Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrenci yurdunun ODTÜ ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 21 Mayıs 2018'de imzalanan protokol kapsamında yapılacağı ifade edildi.

Yurdun arazisinin hem üniversite yönetim kurulunun hem de üniversitede konu ile ilgili komisyon ve akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, ODTÜ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı'ndaki orman alanı sınırları dışında, yapılanmaya müsait ODTÜ Kampüs Alanı olarak belirtilen bölge içinde belirlendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KYK yurdu için inşaatın yapılacağı bölgede kesilecek kavak ağacı yaklaşık 750 tanedir. Alınan yeni tedbirlerle alanın güney kesimindeki 4 bin metrekarelik arazi aynen korunacak olup bu bölümdeki yaklaşık 460 kavak ağacı kesilmeyecek. Bölgede kavak ağaçları dışında kalan toplam 40 ağaç ise korunacak. Bugüne kadar üniversitemizde yaklaşık 45 bin nitelikli kavak ağacı kesilerek satılmış ve üniversitemiz adına önemli bir gelir elde edilmiş olup ayrıca geçmişte çevre köy okullarında yakacak olarak kullanılmak üzere ücretsiz olarak devredilmiştir.

Bugün için üniversitemizin yurt ihtiyacı yaklaşık bin 750 kişilik. KYK yurdunun tamamlanması ile halen Ankara ilinde farklı KYK yurtlarında kalan 434 öğrencimiz de tercih etmeleri halinde kampüsümüzdeki bu yurtta kalabileceklerdir."

ODTÜ'nün açıklamasında, "KYK'nın yaptıracağı yeni yurdun sadece üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyacına yönelik olacağı ve yurdun kapasitesinin dolmaması halinde bile yurda ODTÜ öğrencisi dışında öğrenci yerleştirilmeyeceği protokolde yer almaktadır. Yurda öğrencilerin kabulü ise, mevcut uygulamada olduğu gibi öğrencilerimizin tercihleri doğrultusunda olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yaşanılan süreçten kurumun ve öğrencilerin olumsuz etkilenmemesi için bugünkü gelişmelere sağduyuyla yaklaşan üniversite mensuplarına ve öğrencilere teşekkür edildi.

KAVAKLAR KESİLDİKTEN SONRA HUKUKSUZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan işlemlerin yasal olmadığını belirtti.

Taşdelen'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, Parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil.Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez. Rektör’e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin. Ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur.