Son dakika... Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09.00 sıralarında 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.03 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedilen deprem büyük paniğe yol açtı.

AFAD: 'SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR'

AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

MALATYA VALİSİ: 'OLUMSUZ BİR İHBAR ALMADIK'

Malatya Valisi Seddar Yavuz, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Şu ana kadar bir olumsuzluk ihbarı almadık. Arkadaşlarımız sahada tarama çalışması yapıyor. Herkese geçmiş olsun, Allah böyle afetleri kimseye yaşatmasın" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, Malatya'daki depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Şu an itibarıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerçekleştirilen saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. İncelemeler dikkatle devam etmektedir. Başta Malatya olmak üzere depremi hisseden tüm çevre illerimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANI ER'DEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, depremin ardından Habertürk’e açıklamada bulundu.

Er, “Henüz hasara ilişkin bize bir bilgi gelmedi. Gülümuşağı ilçesi merkeze yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta… Ama oldukça yakın hissettik hatta şiddetin daha büyük olduğunu tahmin etmiştik biz. Güçlü bir sarsıntı oldu. Şu ana kadar bize herhangi bir ihbar gelmedi. Umarım olumsuz bir haber almayız” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise, deprem ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir.

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

BAKAN MEMİŞOĞLU: 'SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, depreme ilişkin "Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" açıklamasını yaptı.

KURUM: 'ŞU AN OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMUYOR'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Malatya’mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşehrilerimize geçmiş olsun. Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek. Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz, 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından il genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

BİR DEPREM DAHA YAŞANDI

5.6 büyüklüğündeki depremin ardından Battalgazi ilçesinde saat 10.21 sıralarında yeni bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD, bölgede 3.6 büyüklüğünde yaşanan depremin yerin 12.1 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.