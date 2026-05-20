Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mesut Özarslan’a CHP’li üyelerden ret oyu: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Mesut Özarslan’a CHP’li üyelerden ret oyu: Evdeki hesap çarşıya uymadı

20.05.2026 04:00:00
Güncellenme:
Emirhan Çoban
Takip Et:
Mesut Özarslan’a CHP’li üyelerden ret oyu: Evdeki hesap çarşıya uymadı

Yerel seçimlerde CHP’den Keçiören’e aday gösterilerek seçimleri kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, partisinden 7 belediye meclis üyesiyle birlikte istifa etti. Özarslan, istifasının ardından mecliste beklediği desteği göremedi. Belediye meclis toplantısında görüşülen ‘bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik’ teklif, CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak seçimleri kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu yılın şubat ayında partisinden istifa etti. Bağımsız kalan Özarslan, AKP’ye geçeceği iddialarıyla da gündeme geldi. Özarslan, partisinden istifa ederken 7 adet CHP’li belediye meclis üyesini de yanında götürdü. Üyeler de kendisi gibi bağımsız kaldı. 

CHP’Lİ ÜYELERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Özarslan’ın evdeki hesabı, çarşıya uymadı. 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen Keçiören Belediye Meclis Toplantısı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toplantıda, ilçenin Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik bir madde görüşüldü. Teklif, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin 18 kabul oyuna karşılık CHP’li 19 üyenin ret oyuyla meclisten geçmedi. Özarslan, belediye meclisinden beklediği desteği alamadı.

İlgili Konular: #CHP #istifa #Meclis #yerel seçim #mesut özarslan