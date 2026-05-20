Mesut Özarslan’a CHP’li üyelerden ret oyu: Evdeki hesap çarşıya uymadı

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde CHP’den aday olarak seçimleri kazanan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, bu yılın şubat ayında partisinden istifa etti. Bağımsız kalan Özarslan, AKP’ye geçeceği iddialarıyla da gündeme geldi. Özarslan, partisinden istifa ederken 7 adet CHP’li belediye meclis üyesini de yanında götürdü. Üyeler de kendisi gibi bağımsız kaldı.

CHP’Lİ ÜYELERİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Özarslan’ın evdeki hesabı, çarşıya uymadı. 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen Keçiören Belediye Meclis Toplantısı’nda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Toplantıda, ilçenin Yükseltepe Mahallesi’nde bulunan bir taşınmazın 10 yıla kadar kiraya verilmesi için belediye başkanı ve encümenine yetki verilmesine yönelik bir madde görüşüldü. Teklif, AKP, MHP ve bağımsız meclis üyelerinin 18 kabul oyuna karşılık CHP’li 19 üyenin ret oyuyla meclisten geçmedi. Özarslan, belediye meclisinden beklediği desteği alamadı.