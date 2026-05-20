Babasının sözleri ülkede kriz çıkardı... Şara özür diledi!

Cihatçı Heyet Tahrir Şam örgütünün kontrolündeki Şam yönetiminin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, babasının televizyon röportajında kullandığı ve sosyal medyada tartışma yaratan ifadelerin ardından, Suriye’nin doğusundaki Deyrizor halkından özür diledi.

Baba Hüseyin Şara, yaptığı bir konuşmada Deyrizor halkıyla ilgili ‘geri kalmış’ ve ‘cahil’ ifadelerini kullanmış; bu durum, bölgede büyük öfke ve protestolara sebep olmuştu.

Ahmed Şara, kısa süre sonra Deyrizor Valisi ve bölgenin önde gelenlerini telefonla arayarak babası adına özür diledi.

Şara, Deyrizor Valisi ve bölgenin önde gelen isimleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Deyrizor halkının tüm Suriyeliler nezdinde özel bir yere sahip olduğunu öne sürdü.

“El-Deyr halkı bizim dostlarımız, dayanağımız ve başımızın tacıdır” diyen Şara, kent halkına yönelik sözlerin 'önce kendisini incittiğini' söyledi.

“DİL SÜRÇMESİ” SAVUNMASI

Suriye lideri, yaşanan tartışmanın, 'bir dil sürçmesi ya da röportajdaki bazı ifadelerin bağlamından koparılması' sonucu ortaya çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Şara, hem babası adına hem de kendi adına Deyrizor halkından özür dileyerek, bölge halkına duyduğu sevgi ve saygının 'köyüyle ve şehriyle' sürdüğünü belirtti.

Babasının sözlerinden son derece ürktüğü görülen Şara ayrıca, Deyrizor için yeni kalkınma projeleri açıklamayı da ihmal etmedi.

Projeler arasında hastaneler, köprüler ve ekonomik yatırımların bulunduğunu belirten Suriye lideri, Deyrizor’un önümüzdeki dönemde “Suriye’nin en önemli ekonomik merkezlerinden biri” haline gelmesini umduğunu söyledi.

BABADAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Ahmed Şara’nın babası Hüseyin Şara da Facebook üzerinden açıklama yaptı.

Hüseyin Şara, sözlerinin montaj sırasında bağlamından koparıldığını savunarak, amacının Deyrizor halkını hedef almak olmadığını iddia etti.

Açıklamasında, konuşmasının kırsal kesim ile şehirler arasındaki farklara ve geçmişte uygulanan 'dışlayıcı politikaların' sonuçlarına ilişkin olduğunu belirten Hüseyin Şara, Deyrizor halkıyla güçlü ilişkileri bulunduğunu ifade etti.

Suriye sosyal medyasında, röportajın yayımlanmasının ardından Ahmed Şara’nın babasına yönelik yoğun eleştiriler yükselmişti.