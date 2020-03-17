Eğitimde kayıp yıl

17 Mart 2020 Salı, 06:00

Koronavirüs salgını nedeniyle okulları kapanan öğrencilerin, önümüzdeki günlerde “uzaktan eğitim” için evlerde televizyon ve internet başında nasıl tutulabileceği büyük bir soru işareti. Yeni uygulamadan en çok dezavantajı öğrencilerin olumsuz etkileneceği, bu öğrencilerle ilgili yeni program oluşturulması gerektiği belirtiliyor.

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, uzaktan eğitimin, tamamlayıcı niteliği olan bir eğitim şekli olduğunu hatırlatarak “Kesinlikle okullardaki eğitim sürecinin yerine tarif edilemez. Ancak koronavirüs salgını süreci ile birlikte önceliğimiz tüm eğitim ve bilim emekçilerinin, öğrencilerimizin ve tüm yurttaşların sağlığıdır. Bu nedenle uzaktan eğitim üzerinden yaşama geçirilecek uygulamalar da geçici çözüm açısından önemli” dedi.

Uzaktan eğitim verilen Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasının yeterli olmadığını belirten Aydoğan şunları söyledi:

“Ayrıca öğrencilerin ulaşabilmesi, erişilebilir olması açısından da ciddi sorunlar bulunmaktadır. TV kanallarının kullanılması, internet ulaşımı desteği yapılacağı açıklansa da özellikle yoksulluk sınırının altında yaşayan ailelerin çocuklarının internete ulaşım sorunu, uygulama sırasında değerlendirilecek TV kanallarının sınırlı olması nedeniyle de sorunlar yaşanacaktır. İnternet desteği sınırlı değil, sınırsız olarak öğrenciler tarafından kullanılabilmeli, uzaktan eğitimi gerçekleştirecek TV kanalları sayısı artırılmalıdır. Dezavantajlı öğrencilerimize yönelik bir planlama yapılmalıdır.”

ÖĞRENCİYİ TUTAMAZSINIZ

Eğitim uzmanı Alaattin Dinçer, hem orta hem de yükseköğretim için ikinci yarıyılın aynı zamanda “sınavlar dönemi” olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

“Öğrencilerin yaşamında dönüm noktası olan LGS, YKS ve KPSS ile diğer sınavlar büyük oranda mayıs ve haziran aylarında yapılır. Mart ve nisan ayları ise öğrencilerin daha çok bu sınavlara hazırlandıkları aylar olarak bilinir. Bakan tarafından uzaktan eğitim yoluyla telafi eğitimi yapılacağı ifade edilmiş olsa da, geçmiş deneyimlerimiz bize bunun bir iyi niyet temennisinden öteye geçmeyeceğini göstermektedir. Çünkü bahar ayları sıcaklarla birlikte her ne kadar sınav ayları olsa da okullarda genelde derslerde gevşeme, gezi ve zamanların yoğunlukla dışarıda geçirildiği aylar olarak bilinir. Öğrencileri okulda bile tutmakta zorlandığımız bu aylarda, telafi eğitimi için evlerde televizyon ve internet başına nasıl oturtacağımız büyük bir soru işareti olarak karşımızda durmaktadır. Uzaktan eğitim çocuklara iyi anlatılıp, doğru planlanıp, yönetilip yönlendirilmediği sürece sağlıklı sonuçlar elde etmek mümkün olmayabilir.”

Dinçer, belirsizlik tablosunun, tüm öğrencileri etkileyeceğini ancak bu durumdan en çok dezavantajlı öğrencilerin mağdur olacağını belirterek “Tüm bu nedenlerden dolayı ikinci dönemi hatta bütün yılı öğrencilerin büyük bir bölümü için kayıp bir yıl değerlendirmesinde bulunabiliriz” diye konuştu.