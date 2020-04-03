Eğitime ara verilen dönemde özel okullar para istiyor

03 Nisan 2020 Cuma, 06:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Mart’ta ilk ve orta dereceli okullar, uzaktan eğitim sistemine başladı.

Devlet okulunda ya da özel okulda okuyan öğrenciler, evlerinden internet ve televizyon aracılığıyla eğitim alırken, özel okullara kayıtlı öğrenciler ise gitmedikleri okullarının taksitlerini, servis ve yemek ücretlerini ödemeye devam ediyor. Veliler ise uygulamaya tepkili.

Eğitim-İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım ve eski CHP milletvekili ve eğitimci Güldal Okuducu, velilerin tepkisini ve uygulamayı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Eğitim-İş Sendikası Başkanı Orhan Yıldırım, özel okullara çocuklarını gönderen yurttaşların şu günlerde okul taksitlerini ödemekte zorlandığını belirtti.

OKULA GİDİLMEMESİNE RAĞMEN PARA İSTENİYOR

Ekonomik krizle birlikte devletin özel okullardaki öğrenci başına yaptığı 4 bin TL’lik yardımın kesildiğini anımsatan Yıldırım, “Özel okullar sene başında ailelerden okul taksitlerini, yemek ve servis ücretlerinin tamamını peşin aldı. İkinci dönem neredeyse öğrenciler, hiç okula gitmedi. Ne okula gidiliyor, ne servis çalışıyor ne de yemek verildi. Ancak taksitler ödenmeye devam ediyor. Okullar tarafından aileler aranıp ücretler isteniyor” diye konuştu.

Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı’nın özel okulları olduğunu ve bu yüzden de yurttaşın değil, özel okul sahiplerinin yanında durduğunu ileri sürerek, “Özel okullar öğrenciye vermediği hizmetin parasını nasıl alabilir! Hadi aldın, nasıl bir kısmını iade etmezsiniz! Bakanın bu konuyla ilgili çalışma yapması gerekiyor. Yurttaşlara yıllık ücret üzerinden paraları iade edilmelidir. Özel okulların ayakta kalmaları için de çalışma yapması gerekiyor. Özel okulların bazılarının bu süreçte iflas edeceğini biliyoruz.”

‘MAĞDURİYET ÖNLENMELİ

Hem özel okulların hem de çocuklarını özel okullara gönderen ailelerin mağdur olduklarını belirten Güldal Okuducu, “Özel okullar ailelerden vermedikleri hizmetin ücretini istiyor. Aileler, okul taksitlerini, servis ve yemek ücretini nasıl ödeyeceğim diye düşünmekten psikolojisi bozulmuş durumda. Devlet hiçbir şey yapmıyor. Özel okullar da bir yandan haklı, kapılarını tamamen kapatmamak için velilere baskı uyguluyor. Şu süreçte kimsenin mağdur olmamasını sağlamak devletin elinde” dedi. Çocuğunu özel okula gönderen ve salgın nedeniyle mağduriyet yaşadığını söyleyen bir veli ise yemek ücreti olarak yıllık 3 bin lira ödediğini ancak okula gidilmemesine karşın ikinci dönemin ücretini iade etmediklerini belirtti. Okul taksitlerini borç alarak ödemeye çalıştığını söyleyen veli, “Okulun muhasebesi sürekli arıyor ya da mesaj atarak para istiyor. Yıllık okul ücreti 17 bin TL. Borç alarak taksit ödemeye çalışıyorum. Ödeyemezsem de biliyorum, öğretmen maaşını alamaz ve okul kapanır” diye konuştu.