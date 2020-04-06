Eğitimin kayıp yılı

06 Nisan 2020 Pazartesi, 02:00

Koronavirüs salgını eğitimi de çok olumsuz etkiledi. Okulların kapatılmasının ardından tüm kademedeki öğrenciler için “uzaktan eğitim” başladı ama hem erişim hem içerik hem de uygulama açılarından yaşanan sıkıntılar, öğrenci ve velilerin tepkilerine neden oldu.

Özellikle küçük yaştaki öğrencileri, “uzaktan eğitim” için evlerde televizyon ve internet başında tutmak, derslere odaklanmalarını sağlamak kolay değil. Ders akışının hızlı olması da öğrencileri zorluyor, anlamakta güçlük çekince dikkatlerini derse veremiyorlar.

Uzaktan eğitim sürecinde en çok dezavantajlı çocuklar desteğe ihtiyaç duyuyor. Özellikle çok çocuklu, yoksul, imkânları kısıtlı ailelerde, farklı sınıflardaki öğrenciler, ders takiplerinde zorluk çekiyor. Uzmanlara göre, sanal eğitimle ilgili en temel sorun, veli ve öğrencilerin bu eğitimi ne kadar ciddiye aldıkları. Anne babalar, evlerde tatil havasına girmiş öğrencileri ders izlemeye zor ikna ediyor. Öğrenciler izleseler de tam olarak odaklanamıyor, çok yeni olan bu uygulamaya uyum sağlayamıyor.

ÜNİVERSİTELER HAZIR DEĞİL

Uzaktan eğitim imkânları bulunan üniversitelerde de “sanal eğitim” başladı. Yükseköğretim kurumlarının teknolojik altyapıları aynı değil. Bazı vakıf üniversiteleri daha “sorunsuz” gözükürken, kamu üniversitelerinin büyük çoğunluğunda uzaktan eğitimle ilgili teknolojik altyapı konusunda ciddi eksikler bulunduğu biliniyor. Eğitimcilerin teknolojileri etkin bir şekilde kullanma becerilerine sahip olup olmadıkları da soru işareti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) uzaktan eğitim sürecini desteklemek amacıyla “YÖK Dersleri Platformu” adlı web ara yüzü hizmete açtı.

Platformda ilk aşamada açık öğretim fakülteleri olan Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin dijital ders içerikleri erişime açıldı. YÖK’ten yapılan açıklamada, platformun kısa sürede diğer üniversitelerin de katkılarıyla hem “program ve ders sayısı” hem de “dijital içerik çeşitliliği” açısından daha da geliştirilip zenginleştirilmesinin hedeflendiği belirtilerek, “Platformda şimdilik 27 lisans, 47 ön lisans programının dijital ders materyali bulunmaktadır. Ayrıca 7 programın da lisans tamamlama materyali bulunmaktadır’” denildi.

SINAVLAR NE OLACAK?

Salgın nedeniyle birçok sınavın tarihi ertelendi ama 7 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

Bu sınavlara girecek öğrenciler, özellikle sınav sorularının kapsayacağı konularla ilgili kaygılı. Öğrenciler soruların, okulların kapatılmasından önce işlenen derslerden gelmesini istiyor.